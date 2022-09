Legende: Kehrt er noch einmal auf die Schanze zurück? Simon Ammann. Keystone/ANTONIO BAT

Der 4-fache Olympiasieger ist noch nicht zurückgetreten. Aber die Chancen, dass der 41-Jährige im November in seine 26. Weltcup-Saison startet, sind eher gering. Ammann ist in diesem Sommer noch nie über einen Bakken gegangen, er fehlt auch beim GP-Final am Wochenende.

«Wir erwarten sein Commitment bis zu den Schweizer Meisterschaften», sagt Disziplinenchef Berni Schödler mit Blick auf die Titelkämpfe vom 21. bis 23. Oktober. «Die Schweizer Meisterschaften sind für einen Kaderathleten ein Fix-Termin. Entweder ist man verletzt oder man ist am Start.»

Auszeit bis Ende August angekündigt

Ammann hatte im vergangenen Frühling den A-Kader-Status, die zweithöchste Stufe bei Swiss-Ski nach der Zugehörigkeit zur Nationalmannschaft, angenommen und so bekräftigt, dass er es mit dem Spitzensport weiterhin ernst meint. Diese Einteilung und die entsprechende Unterstützung sind keine Geschenke von Swiss-Ski. Sie basieren einzig auf den Leistungen im vergangenen Winter. Gleichzeitig kündigte der Toggenburger an, er werde bis im August eine Auszeit in Anspruch nehmen.

Wir wünschen uns schon, dass er selber über seine Zukunft entscheidet.

Sowohl Schödler als auch Trainer Martin Künzle wissen derzeit nicht genau, was Ammann plant. «Wenn er vorhat zu springen, müsste er sich bald einmal melden. Der Ball liegt bei ihm», sagt Künzle. Und Schödler ergänzt: «Wir wünschen uns schon, dass er selber über seine Zukunft entscheidet und nicht wir das machen müssen.»

Eine Rückkehr Ammanns schliessen beide nicht aus. Er sei körperlich fit, die Materialanpassungen im Hintergrund würden wie bei jedem Kader-Athleten laufen, und als Routinier könnte er rasch wieder Tritt fassen.