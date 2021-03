Legende: Steht als Gesamtweltcup-Sieger fest Halvor Egner Granerud. imago images

Weil der Weltverband FIS nach den coronabedingten Absagen der Wettkämpfe in Norwegen nicht genügend Ausweichorte fand, kann Halvor Egner Granerud im Kampf um das Gelbe Trikot nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

Am Donnerstag hatte die FIS mitgeteilt, dass es am 25. März ein weiteres Skifliegen im slowenischen Planica geben werde. Für die Wochenenden am 13. und 14. März sowie am 20. und 21. März wurden trotz «intensiver Bemühungen» keine neuen Austragungsorte gefunden.

Zwei Wochen Pause vor Saisonfinale

Granerud (1544 Punkte), der wegen eines positiven Corona-Tests vorzeitig von der Nordisch-WM in Oberstdorf abgereist ist, führt im Gesamtweltcup mit riesigem Vorsprung auf den Deutschen Markus Eisenbichler, der mit 1018 Zählern zu Buche steht.

Nach der WM in Oberstdorf haben die Skispringer nun mehr als zwei Wochen Pause, bevor in Planica das viertägige Saisonfinale über die Bühne gehen wird. Im slowenischen Ort findet 2023 auch die nächste Nordische Ski-WM statt.