Der Bündner Alpin-Snowboarder Dario Caviezel reitet in Bad Gastein auf einer Erfolgswelle. Keine 24 Stunden nach seinem 2. Rang in Parallel-Slalom stand er im Team-Event an der Seite von Patrizia Kummer erneut auf dem Podest.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Patrizia Kummer wird Vierte Caviezel mit Karriere-Bestresultat

Am Dienstag hatten Caviezel und Kummer bereits angedeutet, dass ihnen der anspruchsvolle Bucheben-Hang liegt. Während es der 23-jährige Bündner zum zweiten Mal in seiner Karriere auf ein Weltcup-Podest geschafft hatte, verpasste Kummer als Vierte ihr 24. Podest nur knapp.

Nur Duell mit Italien verloren

Im Team-Event vom Mittwoch zeigte das Duo Kummer/Caviezel erneut eine starke Leistung und belohnte sich mit dem 3. Rang. Einzig im Duell um den Final-Einzug gegen Italien mussten sich die Schweizer geschlagen geben. Im kleinen Final bezwangen Kummer/Caviezel die Deutschen Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister.

Das zweite Schweizer Team mit Ladina Jenny und Olympiasieger Nevin Galmarini beendete den Wettkampf nach dem Viertelfinal-Aus gegen die nachmaligen Sieger Benjamin Karl und Daniela Ulbing aus Österreich im 6. Rang.