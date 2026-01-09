Für die beiden abtretenden Snowboarderinnen steht in Scuol ein letzter Heim-Weltcup auf dem Programm.

Zwar bei klirrender Kälte, aber bei schönstem Wetter blicken die beiden routinierten Alpin-Snowboarderinnen Julie Zogg und Ladina Caviezel auf ihren letzten Auftritt vor heimischem Publikum voraus. In Scuol im Engadin steht am Samstag ein Parallel-Riesenslalom an.

Grosse Vorfreude

«Ich freue mich mega, nochmals in Scuol fahren zu dürfen. Es ist mein Lieblingsrennen», freut sich Ladina Caviezel und fügt an: «Den Hang finde ich mega cool: Zuerst flach, dann mittelsteil, das liegt mir gut.»

Auch Zogg hat gute Erinnerungen ans Engadin. «Meine zwei Podestplätze sind mir speziell in Erinnerung geblieben», so die Weltmeisterin von 2023. Das grosse Ziel der 33-Jährigen sind die Olympischen Spiele im Februar. Dort wolle sie noch einmal «befreit snowboarden».

Rücktritt Ende Saison

Nach der Saison ziehen beide Athletinnen einen Schlussstrich unter ihre Aktivkarrieren. Um den Nachwuchs machen sich die beiden keine Sorgen. «Mit Flurina Baetschi oder Xenia von Siebenthal haben wir ein paar heisse Eisen am Start. Das wird spannend bleiben», ist sich Caviezel sicher.