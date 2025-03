Legende: Zog sich eine gravierende Knieverletzung zu Iouri Podladtchikov, hier bei den Laax Open. Keystone/Gian Ehrenzeller

Für Iouri Podladtchikov ist seine Comeback-Saison vorzeitig beendet.

Wie der Snowboarder gegenüber SRF bestätigt, hat er sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Das Unglück ereignete sich in Kanada im Training.

Mit Rang 6 beim Halfpipe-Event in Calgary hatte sich Iouri Podladtchikov am vergangenen Wochenende mitten in der Weltspitze zurückgemeldet. Nun ist seine Comeback-Saison jäh gebremst worden: Der 36-jährige Zürcher zog sich beim Training in Kanada einen Kreuzbandriss zu, wie er gegenüber SRF bestätigte.

Der Olympiasieger von Sotschi 2014 und dreifache WM-Medaillengewinner hatte sich erst im Januar 2025, viereinhalb Jahre nach seinem Rücktritt, auf der Weltcup-Bühne zurückgemeldet. Nachdem er beim Heim-Event in Laax den Final knapp verpasst hatte, glänzte er in Calgary.

Podladtchikov liebäugelte mit einem Start bei der Heim-WM im Engadin ab Mitte März. Aus diesem Traum wird nun nichts. Inwiefern der Kreuzbandriss sein Fernziel – eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina – in Frage stellt, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.