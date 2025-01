Viereinhalb Jahre nach seinem Rücktritt kehrt der 36-jährige Snowboarder nächste Woche in Laax in die Halfpipe zurück.

Legende: Will es noch einmal wissen Iouri Podladtchikov. Keystone/Gian Ehrenzeller

Iouri Podladtchikov kehrt viereinhalb Jahre nach seinem Rücktritt auf die internationale Wettkampf-Bühne zurück.

Sein Comeback in der Halfpipe gibt der 36-jährige Zürcher nächste Woche an den Laax Open.

Das grosse Ziel des Olympiasiegers von 2014 sind die Winterspiele 2026.

Iouri Podladtchikov will es noch einmal wissen. Wie Swiss-Ski am Freitag bekannt gab, feiert der 36-jährige Zürcher kommende Woche an den Laax Open sein Comeback in der Halfpipe. Der Olympiasieger von 2014 peilt im nächsten Winter eine Teilnahme an den Winterspielen in Norditalien an.

Ich sehe meine Rückkehr in den Weltcup als grosse Chance auf einen versöhnlichen Karriere-Abschluss.

«Ich verspüre immer noch unglaublich viel Lust und Freude», so Podladtchikov. Er habe das kurzfristige Verpassen der Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang aufgrund eines Schädel-Hirn-Traumas und den Ausfall ein Jahr später wegen eines Achillessehnenrisses nie ganz verdaut. «Ich sehe meine Rückkehr in den Weltcup als grosse Chance auf einen versöhnlichen Karriere-Abschluss. Mein Ziel sind die Olympischen Spiele 2026.»

Podladtchikov zu Gast im «Sportpanorama» Box aufklappen Box zuklappen Vor seinem Comeback nächste Woche an den Laax Open ist Iouri Podladtchikov am Sonntag zu Gast im «Sportpanorama» bei Sascha Ruefer. Die Sendung sehen Sie ab 18:00 Uhr auf SRF zwei.

Erster Auftritt in den Trainings vom Mittwoch

Im August 2020 hatte Podladtchikov aufgrund von Verletzungen und gesundheitlichen Rückschlägen seinen Rücktritt erklärt. Es war das Ende einer äusserst erfolgreichen Laufbahn. Neben dem Olympiasieg 2014 gewann er für die Schweiz 4 WM-Medaillen (2 Mal Gold, 2 Mal Silber), 7 Mal X-Games-Edelmetall und schaffte es 14 Mal auf ein Weltcup-Podest.

Podladtchikov wird bereits kommenden Mittwoch anlässlich des offiziellen Trainings in der Halfpipe zu sehen sein. Am Freitag stehen dann die Halbfinals auf dem Programm. «Ich habe zuletzt so viel Zeit im Schnee verbracht wie zu meinen besten Zeiten», betont er. Zwar fehle ihm ein gewichtiger Teil der Sommervorbereitung, «aber auf dem Brett fühle ich mich super».