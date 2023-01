Nach dem schlechten Wetter vom Samstag konnten die Freestyle-Finals an den Laax Open nun starten. Im Slopestyle eröffneten am Morgen die Snowboarder das Spektakel: Dabei klassierte sich der einzige Schweizer im Final, Nicolas Huber, auf dem 8. Platz und damit erstmals in dieser Saison in den Top Ten.

Der 28-jährige Zürcher erhielt für seinen 1. Run 68,35 Punkte, im 2. Durchgang konnte er sich wegen eines Sturzes nicht verbessern. Den Sieg sicherte sich der Norweger Marcus Kleveland mit 83,61 Punkten.

03:04 Video Dieser Run bringt Huber den 8. Rang Aus Sport-Clip vom 22.01.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden.

Neuseeländerin nicht zu schlagen

Bei den Frauen triumphierte die Olympiasiegerin und Weltmeisterin Zoi Sadowski-Synnott. Die 21-jährige Neuseeländerin setzte sich mit einem starken Run und 81,30 Punkten durch, Schweizerinnen waren keine im Final vertreten.

Die Slopestyle-Finals der Freeskierinnen und Freeskier mit insgesamt 5 Schweizerinnen und Schweizern sehen Sie ab 13:15 Uhr hier live.