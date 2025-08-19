Die Schweizer Alpin-Snowboarderin bereitet sich auf ihren letzten Winter im Profisport vor.

Noch eine Saison, dann Schluss

Legende: Hängt noch eine letzte Saison an Julie Zogg. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

«Heute beginnt meine letzte Weltcup-Saison als aktive Snowboarderin», schrieb die Ostschweizerin, die im Oktober 33 Jahre alt wird, auf Instagram.

Mit den Olympischen Spielen im kommenden Februar steht der erfolgsverwöhnten St. Gallerin zum Abschluss ihrer Karriere noch einmal ein grosses Highlight bevor.

Eine Olympia-Medaille als grosse Krönung?

Zogg kann ein eindrucksvolles Palmarès vorweisen: Zwei WM-Titel, zwei Gesamtsiege im Weltcup sowie sechs kleine Kristallkugeln für den Gewinn des Parallelslalom-Weltcups schmücken ihre Karriere.

Einzig eine olympische Medaille fehlt der erfolgreichsten Schweizer Alpin-Snowboarderin noch.