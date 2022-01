Bianca Gisler zieht in Laax dank einem gelungenen 2. Run als Halbfinal-Achte in den Slopestyle-Final ein.

Bei den Männern verpasst Nicolas Huber die Final-Quali – er stürzt im 2. Run.

Jan Scherrer und Pat Burgener haben in der Halfpipe bereits am Donnerstag den Final erreicht. Gisler als 8. für den Final qualifiziert

Bianca Gisler beendete den Slopestyle-Halbfinal der Frauen an den Laax Open auf Rang 8 und qualifizierte sich damit gerade noch für den Final vom Samstag. Im 2. Run steigerte sich die 18-jährige Bündnerin deutlich und wurde dafür mit einem Skore von 67,61 Punkten belohnt. Mit einem stylischen «Handplant» an der Quarterpipe beendete sie ihren Run sehenswert.

02:05 Video Der 2. Run von Bianca Gisler Aus Sport-Clip vom 14.01.2022. abspielen

Auch Sina Candrian, die trotz bereits erfolgtem Rücktritt in Laax antrat, zeigte eine gute Leistung. Den Finaleinzug verpasste sie aber: Am Ende fehlten ihr mickrige 0,5 Punkte auf Gisler, was den undankbaren 9. Rang für Candrian bedeutete. Mona Danuser (21.), Lena Müller (23.) und Ariane Burri (26.) verpassten den Final ebenfalls. Den Tagessieg holte sich die Australierin Tess Coady.

Huber bleibt im Halbfinal hängen

Mit dem Finaleinzug hätte sich Nicolas Huber an seinem 27. Geburtstag gleich selbst ein Geschenk machen können. Nach dem 1. Run hatte der einzige im Halbfinal gestartete Schweizer den 16. Rang belegt (59,13 Punkte). Die geforderte Leistungssteigerung blieb im 2. Run aus: Aufgrund eines Sturzes beim letzten Kicker musste Huber seine Final-Hoffnungen begraben und rutschte noch auf den 20. Schlussrang ab.

Zum Tagessieger kürte sich der Neuseeländer Tiarn Collins. Dem 21-Jährigen gelang ein sensationeller 2. Run, welcher von den «Judges» mit 87,71 Punkten belohnt wurde.

Schliessen 01:08 Video Der Sturz von Nicolas Huber im 2. Run Aus Sport-Clip vom 14.01.2022. abspielen 02:05 Video Der 1. Run von Nicolas Huber Aus Sport-Clip vom 14.01.2022. abspielen

So geht es weiter

Nach der Qualifikation ist vor dem Final: Bereits am Samstag stürzen sich die Quali-Besten den Slopestyle-Parcours und die Halfpipe hinunter. Was zeigen die Schweizerinnen und Schweizer? Und versetzt Snowboard-Legende Shaun White das Publikum in Ekstase? Die Antworten gibt's am Samstag live bei SRF.