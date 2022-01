Starker Scherrer in der Halfpipe nur von Hirano geschlagen

Snowboard-Contest in Laax

Jan Scherrer wird im Halfpipe-Final der Snowboarder an den Laax Open Zweiter. Der Sieg geht an den Japaner Ayumu Hirano.

Bei den Frauen gewinnt in der Halfpipe wie im Vorjahr die US-Amerikanerin Chloe Kim.

Bianca Gisler beendet den Slopestyle-Wettkampf auf dem 8. Rang.

Bei den Männern setzt sich im Slopestyle der US-Amerikaner Sean Fitzsimons durch.

Nach drei 4. Rängen hat es für Jan Scherrer endlich mit dem Podestplatz an den Laax Open geklappt. Der 27-jährige Schweizer sprang im Kreis der versammelten Weltelite im Bündnerland auf den 2. Platz. Noch besser war einzig Ayumu Hirano. Die 93,25 Punkte aus dem ersten von zwei Finalruns reichten dem Japaner zum Sieg.

00:58 Video Der Siegesrun von Hirano Aus Sport-Clip vom 15.01.2022. abspielen

Bei Halbzeit hatte Scherrer nur Position 7 belegt. Der St. Galler setzte im zweiten Anlauf aber einen lupenreinen Run in den Schnee und wurde dafür von der Jury mit 90,00 Punkten belohnt. Scherrer verdrängte den US-amerikanischen Altmeister Shaun White auf Platz 3.

Schliessen 01:19 Video Dieser Run sichert Scherrer Platz 2 Aus Sport-Clip vom 15.01.2022. abspielen 00:56 Video Scherrer: «Endlich, endlich ist es aufgegangen» Aus Sport-Clip vom 15.01.2022. abspielen

Mit Pat Burgener stellte die Schweiz im Final der Top 12 einen weiteren Athleten. Der Walliser, der sich nach einer schweren Kreuzbandverletzung wieder an die Weltspitze herantastet, beendete den Wettkampf als Sechster.

01:10 Video Der 1. Run von Burgener Aus Sport-Clip vom 15.01.2022. abspielen

Kim wieder zu gut

Ohne Schweizer Beteiligung ging der Final bei den Frauen über die Bühne. Als Siegerin durfte sich einmal mehr Chloe Kim feiern lassen. Die 21-jährige US-Amerikanerin verwies die Japanerin Ono Mitsuki und die Spanierin Queralt Castellet auf die weiteren Podestränge.

01:18 Video Der Siegesrun von Kim Aus Sport-Clip vom 15.01.2022. abspielen

Gisler wird im Slopestyle Achte

Bereits am Nachmittag stand in Laax die Slopestyle-Konkurrenz im Einsatz. Dabei setzte es für Bianca Gisler im Final den 8. und letzten Platz ab. Bereits nach dem 1. Durchgang befand sich Gisler mit 56,50 Punkten am Ende des Finalfeldes. Die geforderte Steigerung konnte sie im 2. Run nicht erbringen – aufgrund eines nicht gelandeten Sprunges bewertete die Jury diesen mit mageren 24,66 Punkten.

01:42 Video Der 2. Run von Bianca Gisler Aus Sport-Clip vom 15.01.2022. abspielen

An Tagessiegerin Tess Coady gab es wie schon im Halbfinal kein Vorbeikommen. Die Australierin stand bereits vor ihrem finalen zweiten Run als Gewinnerin fest, schraubte ihre Bestmarke aber dennoch auf 86,18 Punkte hoch. Platz 2 ging an die Österreicherin Anna Gasser (78,56 Punkte im 1. Run).

Fitzsimmons gewinnt bei den Männern

Im Slopestyle der Männer gewann der US-Amerikaner Sean Fitzsimons dank 80,91 Punkten hauchdünn vor dem Norweger Staale Sandbech (80,43 Punkte). Der Final fand ohne Schweizer Beteiligung statt – Nicolas Huber war im Halbfinal hängen geblieben.