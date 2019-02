Pat Burgener sorgt für die nächste Schweizer Medaille an der Freestyle-WM in Park City. Scotty James wird Weltmeister.

Snowboard-WM in der Halfpipe

Der Quali-Zweite Pat Burgener holte sich dank einem beeindruckenden 2. Run 91,25 Punkte und damit die Bronzemedaille. Es ist seine zweite nach der WM 2017. Der Erfolg kam etwas überraschend für den 24-Jährigen: «Ich habe so schlecht geschlafen und dachte erst, es kommt nicht gut».

Bereits zum 3. Mal in Folge kürte sich Scotty James zum Weltmeister. Der Australier erhielt für seinen 3. Run sagenhafte 97,50 Punkte. Silber ging an den Japaner Yuto Totsuka. In einem äusserst hochstehenden Final reichten Toby Millers 90 Punkte nicht für das Podest.

Scherrer und Podladtchikov im Pech

Eine Enttäuschung musste Jan Scherrer hinnehmen. Der 24-Jährige konnte keinen einzigen Run runterbringen und wurde Letzter. Besonders bitter: Bei seinem 2. Durchgang war Scherrer traumhaft unterwegs, stürzte dann aber kurz vor dem Pipe-Ende.

Einen noch schlimmeren und äusserst kurzen Abend zog Iouri Podladtchikov ein. Der Olympiasieger stürzte beim Aufwärmen und verpasste den Event verletzungsbedingt.

Rohrer Sechste – Kim überlegen

Verena Rohrer, die einzige Schweizerin im Frauen-Final, verpasste das Podest mit 7 Punkten Rückstand deutlich. Die Schwyzerin brachte zwar alle 3 Runs runter, hatte aber zweimal nach kleinen Rutschern zu wenig Tempo für die Abschluss-Tricks. Mit Platz 6 erreichte Rohrer aber ihr erklärtes Ziel und war dementsprechend «extrem glücklich».

Der Sieg ging wenig überraschend an die Olympiasiegerin und Topfavoritin Chloe Kim aus den USA. Die erst 18-jährige Ausnahme-Athletin erhielt für ihren 1. Run 93,50 Punkte und holte sich ihren ersten Weltmeistertitel.

Hinter Kim und mit über 9 Punkten Rückstand klassierten sich die Chinesin Xuetong Cai und Maddie Mastro aus den USA.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 8.2.19, 18:50 Uhr