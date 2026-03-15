Legende: In Österreich ganz zuoberst auf dem Podest Sina Siegenthaler. Keystone/Mayk Wendt/Archiv

Sina Siegenthaler hat beim Weltcup-Halt in Schruns ihren zweiten Weltcupsieg eingefahren. Die 25-jährige Bernerin verwies im Final die australische Olympiasiegerin Josie Baff sowie die Britin Charlotte Bankes auf die weiteren Podestplätze.

Ihren bisher einzigen Weltcupsieg hatte Siegenthaler im Dezember 2023 in Cervinia eingefahren. Seither schaffte sie es vier weitere Male auf das Podest. Zum bisher letzten Mal stand sie im April des vergangenen Jahres in Mont-Sainte-Anne in Kanada auf dem Treppchen.

Siegenthalers bisher bestes Resultat in dieser Saison war Platz 4 zum Auftakt in Cervinia. Ihr Glanzresultat hatte sich jedoch abgezeichnet: Bereits in der Qualifikation war keine schneller als die Emmentalerin.

Bianchi mit Karriere-Bestresultat

Im Schatten von Siegenthaler wusste im Montafon auch Luana Bianchi zu überzeugen. Die 26-Jährige erzielte mit Rang 6 ihr bestes Weltcupresultat. Bianchi hatte im selben Halbfinal wie Siegenthaler als Dritte das Nachsehen gegenüber ihrer Schweizer Teamkollegin. Bei den Männern schied Kalle Koblet im Viertelfinal aus.