Podest-Premiere: Sophie Hediger fährt im Snowboardcross im Engadin auf Platz 2.

Bei den Männern schafft Kalle Koblet ebenfalls als Zweiter den Sprung aufs Podest.

Auf der neu gebauten Ski- und Snowboardcross-Anlage in St. Moritz fand erstmals ein Weltcup-Anlass statt.

Podest-Premiere bei der Premiere: Sophie Hediger scheint sich auf der neuen Anlage auf der Corviglia in St. Moritz auf Anhieb pudelwohl zu fühlen. Erstmals in ihrer Karriere schaffte die 25-Jährige den Sprung in die Top 3 – in ihrem 30. Weltcup-Rennen.

Die Olympia-19. von Peking stiess im Final von Platz 4 sogar an die Spitze vor, wurde zum Schluss aber noch Eva Adamczykova abgefangen. Die Tschechin holte sich bei ihrer Rückkehr in den Weltcup gleich den Sieg – den 19. insgesamt. Chloé Trespeuch (FRA) komplettierte als Dritte das Podest.

01:01 Video Hediger: «Das ist alles neu für mich» Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Siegenthaler mit Sturz im Halbfinal

Nicht ganz wunschgemäss verlief der Heim-Wettkampf für Sina Siegenthaler, die Mitte Dezember ihre Siegpremiere im Weltcup in Cervinia (ITA) gefeiert hatte. Sie musste nach einem Sturz in ihrem Halbfinal-Heat mit Platz 6 vorliebnehmen. Aline Albrecht, die dritte Schweizerin am Start, war bereits im Viertelfinal ausgeschieden.

00:39 Video Siegenthaler stürzt im Halbfinal Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Koblet mit 5. Podestplatz

Bei den Männern glänzte Kalle Koblet mit seinem 5. Podestplatz der Karriere. Der 26-Jährige, der als einziger Schweizer die Qualifikation überstanden hatte, wurde Zweiter.

Kolbet ist kein Schnellstarter. Er fand jedoch in allen vier Heats ab Achtelfinal noch einen Weg in die vorderen Positionen. Er musste sich einzig dem Kanadier Eliot Grondin geschlagen geben. Dritter wurde der Italiener Omar Visintin.

Schliessen 01:17 Video Der Final-Lauf der Männer mit Kalle Koblet Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden. 00:40 Video Koblet: «Super, am Heim-Event so performen zu können» Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Die Rennen in St. Moritz dienten auch als Hauptprobe für die Freestyle-WM 2025 im Engadin.