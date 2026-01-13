 Zum Inhalt springen

Weltcup im Alpin-Snowboard Zogg bei der Rehabilitierung knapp am Podest vorbei

Dank Julie Zogg und Dario Caviezel: An einem emotional schwierigen Tag dürfen sich für Swiss-Ski die Ränge 4 und 8 in Bad Gastein sehen lassen.

13.01.2026, 20:06

Julie Zogg steht auf dem Brett.
Legende: Einen Schritt nach vorn gemacht Julie Zogg, hier noch im Bündner Schnee. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Am Tag der Todesnachricht von Ueli Kestenholz, dem ersten Schweizer Snowboard-Medaillengewinner bei Winterspielen, ging es im Weltcup nahtlos weiter. In Bad Gastein stand das 7. Rennen des Winters bzw. der 2. Parallelslalom an.

Dabei gelang allen voran Julie Zogg die Wiedergutmachung für zuletzt zwei mässig Auftritte vor Heimpublikum (10. in Scuol und 9. in Davos). In der letzten Saison ihrer Karriere verabschiedete sich die Ostschweizerin mit einem 4. Rang, ihrem zweitbesten Ergebnis in der laufenden Saison, vom Wettkampfort in Salzburg. Zogg bezwang zum Auftakt der K.o.-Phase Zuzana Maderova (CZE), die Zweite des 1. Parallelslaloms von Davos. Im Anschluss unterlag sie der späteren Siegerin Lucia Dalmasso (ITA) und später auch im kleinen Final.

Caviezel patzt spät

Dario Caviezel war gegen Cody Winters (USA) lange auf Halbfinal-Kurs. Dann schlich sich am fünftletzten Tor ein Fehler ein, weshalb der Bündner doch noch ins Hintertreffen geriet und ausschied. Vor 3 Tagen beim Heimauftritt war er noch 5. geworden, diesmal 8.

