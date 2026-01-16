 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Sports Awards 2025 6 Auszeichnungen werden vergeben – das sind die Nominierten

In den bekannten sechs Kategorien werden am 29. März die herausragendsten Sportpersönlichkeiten des Jahres 2025 geehrt.

16.01.2026, 10:34

Teilen

Am 29. März 2026, ab 20:05 Uhr live auf SRF 1 werden die herausragendsten Sportpersönlichkeiten des Jahres 2025 in den bekannten sechs Kategorien der «Sports Awards» geehrt: «Sportlerin», «Sportler», «Team», «Trainerin oder Trainer», «Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler» sowie «MVP» (Most Valuable Player). Darüber hinaus erhält das grösste Schweizer Nachwuchstalent die Auszeichnung als «SRF 3 Best Talent Sport». In den Kategorien «Sportlerin» und «Sportler» kann das Schweizer TV-Publikum via Televoting mitbestimmen, wie sich die Plätze 1 – 6 verteilen.

So funktioniert die Sportler-Wahl

Box aufklappen Box zuklappen

Der Wahlausschuss – bestehend aus Swiss Olympic, der Athletes Commission von Swiss Olympic, 
Sportpress.ch und der SRG – legte vorgängig eine Auswahl von je 15 Kandidatinnen und Kandidaten fest. 
Alle Vorselektionierten haben innerhalb der massgebenden Zeitspanne vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025 herausragende Leistungen erbracht. Um die Top 6 für die Livesendung zu ermitteln, vergaben die Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic sowie die Schweizer Sportmedien und Sportpress.ch ihre Stimmen. Das Endergebnis setzt sich zu je einem Drittel aus den Wahlresultaten der Medien, der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sowie des Televotings zusammen.

Nominiert sind:

Kategorie «Sportlerin»

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 6. Mathilde Gremaud (25), Ski Freestyle. Weltmeisterin Slopestyle, 2 Weltcup-Podestplätze. Bildquelle: Keystone/Swiss-Ski/Stefan Bögli.
    Person mit Goldmedaille auf Podium, Winterkleidung.
  • Bild 2 von 6. Lara Gut-Behrami (34), Ski alpin. 2. Gesamt-Weltcup. 1. Super-G-Weltcup, 10 Weltcup-Podestplätze (davon 3 Siege). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
    Skirennläuferin bei Abfahrt mit Helm und Brille.
  • Bild 3 von 6. Ditaji Kambundji (23), Leichtathletik. Weltmeisterin 100 Meter Hürden, WM-Silber 60 Meter Hürden (Halle), Europameisterin 60 Meter Hürden (Halle, Europarekord), 3 Podestplätze Diamond League, Schweizer Rekord. Bildquelle: Keystone/Michael Buholzer.
    Athletin hält Schweizer Flagge im Stadion hoch.
  • Bild 4 von 6. Alessandra Keller (29), Mountainbike. WM-Bronze Cross-Country, Weltmeisterin Cross-Country Short-Track, 5 Weltcup-Podestplätze (davon 2 Siege). Bildquelle: Keystone/Maxime Schmid.
    Lächelnde Radfahrerin mit Helm und Sonnenbrille bei einem Rennen.
  • Bild 5 von 6. Camille Rast (26), Ski alpin. WM-Gold Slalom, 3. Slalom-Weltcup, 4 Weltcup-Podestplätze (davon 2 Siege). Bildquelle: Keystone/APA/Johann Groder.
    Frau mit Medaille und Trophäe während einer Siegerehrung.
  • Bild 6 von 6. Marlen Reusser (34), Rad Strasse. Welt- und Europameisterin Einzelzeitfahren, World Tour: Siegerin Tour de Suisse und Burgos-Rundfahrt sowie 5 weitere Etappen-Siege, 2. Giro d'Italia und Vuelta, 3. UCI-Jahresranking. Bildquelle: Keystone/AP/Massimo Paolone.
    Radfahrerin feiert mit Champagner auf dem Podium.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.
  • Mathilde Gremaud, Ski Freestyle
  • Lara Gut-Behrami, Ski alpin
  • Ditaji Kambundji, Leichtathletik
  • Alessandra Keller, Mountainbike
  • Camille Rast, Ski alpin
  • Marlen Reusser, Rad Strasse

Kategorie «Sportler»

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 6. Loïc Meillard (29), Ski alpin. Weltmeister Slalom, WM-Bronze Riesenslalom, 3. Gesamtweltcup, 2. Disziplinenweltcup Slalom, 3. Disziplinenweltcup Riesenslalom, 8 Weltcup-Podestplätze (davon 3 Siege). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
    Skifahrer mit Medaillen und Skiern posiert glücklich.
  • Bild 2 von 6. Marco Odermatt (28), Ski alpin. Weltmeister Super-G, 1. Gesamt-Weltcup, 1. Riesenslalom-, Super-G- und Abfahrts-Weltcup, 17 Weltcup-Podestplätze (davon 9 Siege). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
    Lächelnde Person mit mehreren Kristalltrophäen auf einem Tisch.
  • Bild 3 von 6. Armon Orlik (30), Schwingen. Schwingerkönig, 2 weitere Kranzfest-Siege. Bildquelle: Keystone/Gian Ehrenzeller.
    Mann in blauem Hemd jubelt vor Gruppe in grünen Hemden auf Wiese.
  • Bild 4 von 6. Noè Ponti (24), Schwimmen. WM-Silber 50 und 100 Meter Schmetterling, Kurzbahn-Weltmeister 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Lagen, 3 Kurzbahn-Weltrekorde, 8 Schweizer Rekorde (2 Langbahn/6 Kurzbahn), 2 Siege Kurzbahn-Weltcup. Bildquelle: Keystone/Patrick B. Kraemer.
    Schwimmer im Pool feiert, andere im Hintergrund auf Wettkampfstopp.
  • Bild 5 von 6. Noe Seifert (27), Kunstturnen. WM-Bronze Mehrkampf. Bildquelle: Keystone/EPA/Mast Irham.
    Mann mit Schweizer Fahne beim Sportereignis.
  • Bild 6 von 6. Franjo von Allmen (24), Ski alpin. Weltmeister Abfahrt, 2. Disziplinenweltcup Abfahrt, 7 Weltcup-Podestplätze (davon 3 Siege). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
    Person im roten Outfit mit Medaille, festliche Atmosphäre.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.
  • Loïc Meillard, Ski alpin
  • Marco Odermatt, Ski alpin
  • Armon Orlik, Schwingen
  • Noè Ponti, Schwimmen
  • Noe Seifert, Kunstturnen
  • Franjo von Allmen, Ski alpin

Kategorie «Team»

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 3. Franjo von Allmen/Loïc Meillard, Ski alpin. WM-Gold Team-Kombination. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Giovanni Auletta.
    Zwei Skifahrer in roten Anzügen jubeln mit Skiern.
  • Bild 2 von 3. Fussball – Nationalteam Männer. EM-Viertelfinal. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Ebrahim Noroozi.
    Fussballspieler jubeln vor Publikum im Stadion.
  • Bild 3 von 3. Eishockey-Nationalteam Männer. WM-Silber. Bildquelle: Keystone/Salvatore di Nolfi.
    Eishockeyteam in roter Kleidung versammelt sich um das Tor.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.
  • Franjo von Allmen/Loïc Meillard, Ski alpin
  • Nationalteam Frauen, Fussball
  • Nationalteam Männer, Eishockey

Kategorie «Trainerin oder Trainer»

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 3. Florian Clivaz (31), Leichtathletik. WM-Gold 100 Meter Hürden, EM-Gold und WM-Silber 60 Meter Hürden (Halle) als Trainer von Ditaji Kambundji, WM-Gold 60 Meter (Halle) als Trainer von Mujinga Kambundji. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer.
    Zwei Personen gehen auf der Laufbahn eines Stadions spazieren.
  • Bild 2 von 3. Patrick Fischer (50), Eishockey. WM-Silber als Trainer des Schweizer Männer-Nationalteams. Bildquelle: Keystone/Til Bürgy.
    Mann mit Medaille und Tätowierungen klatscht in die Hände.
  • Bild 3 von 3. Pia Sundhage (65), Fussball. EM-Viertelfinal als Trainerin des Schweizer Frauen-Nationalteams. Bildquelle: Keystone/Anthony Anex.
    Person in rotem Shirt jubelt auf der Bühne, Menschen im Hintergrund klatschen.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.
  • Florian Clivaz, Leichtathletik
  • Patrick Fischer, Eishockey
  • Pia Sundhage, Fussball

Kategorie «Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler»

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 3. Catherine Debrunner (30), Para-Leichtathletik. Weltmeisterin 100, 400, 800, 1500 und 5000 Meter, Marathon-Siege Tokio (Streckenrekord) und London. Bildquelle: Keystone/EPA/Tolga Akmen.
    Athlet im Rollstuhl bei einem Rennen, lächelt und zeigt Daumen hoch.
  • Bild 2 von 3. Marcel Hug (39), Para-Leichtathleitk. Weltmeister 5000 Meter, Marathon-Siege Boston, London, Sydney (Streckenrekord), Berlin und Chicago. Bildquelle: Keystone/EPA/Sarah Yenesel.
    Sportler im Rollstuhl mit Schweizer Flagge im Zielbereich eines Rennens.
  • Bild 3 von 3. Flurina Rigling (29), Para-Cycling. 2x WM-Gold (Zeitfahren und Strassenrennen), 3x WM-Gold (Scratch, Sprint, Ausscheidungsfahren), WM-Silber (Bahn-Zeitfahren). Bildquelle: Keystone/Ennio Leanza.
    Radfahrerin mit Schweizer Flagge, Menschen im Hintergrund.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.
  • Catherine Debrunner, Para-Leichtathletik
  • Marcel Hug, Para-Leichtathletik
  • Flurina Rigling, Para-Cycling

Kategorie «MVP»

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 6. Sven Andrighetto (32), Eishockey. MVP und Topskorer Champions Hockey League, MVP und Topskorer Playoffs National League, IIHF-Spieler des Jahres. Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
    Eishockeyspieler hebt Trophäe, Team feiert im Hintergrund.
  • Bild 2 von 6. Leonardo Genoni (38), Eishockey. MVP, bester Torhüter und Mitglied All-Star-Team WM. Bildquelle: Keystone/Salvatore di Nolfi.
    Eishockeytorwart in roter Ausrüstung vor dem Tor.
  • Bild 3 von 6. Lara Heini (31), Unihockey. Beste Torhüterin der Welt, Leaderin Nationalteam. Bildquelle: Keystone/Fabian Trees.
    Floorball-Torwart in rotem Trikot stoppt den Ball vor dem Tor.
  • Bild 4 von 6. Géraldine Reuteler (26), Fussball. 3x «Player of the Match» an EM, Mitglied Team der EM-Vorrunde (Wahl durch «Kicker»), Schweizer Spielerin des Jahres. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Martin Meissner.
    Fussballspielerin in rotem Trikot auf dem Spielfeld, gestikulierend.
  • Bild 5 von 6. Tabea Schmid (22), Handball. Topskorerin dänische Liga, Schweizer Handballerin des Jahres, Teamleaderin Nationalteam. Bildquelle: Keystone/EPA/Zsolt Szigetvary.
    Handballspielerin im Sprung mit Ball.
  • Bild 6 von 6. Yann Sommer (37), Fussball. Qualifikation für Champions League Final mit Inter Mailand, 3. bei Torhüterwahl Ballon d’Or. Bildquelle: Keystone/EPA/Filip Singer.
    Torwart in gelbem Trikot zeigt mit Finger auf dem Spielfeld.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.
  • Sven Andrighetto, Eishockey
  • Leonardo Genoni, Eishockey
  • Lara Heini, Unihockey
  • Géraldine Reuteler, Fussball
  • Tabea Schmid, Handball
  • Yann Sommer, Fussball

Auszeichnung «SRF 3 Best Talent Sport»

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 3. Debora Annen (23), Bob. Die Tochter von Bobsportlegende Martin Annen ist eigentlich kein Adrenalin-Junkie und vor jedem Start nervös. Sie liebt das Bobfahren über alles und schwärmt: «Beim Steuern gibt es keine Ablenkung und ich geniesse die Ruhe auf der Bahn.». Bildquelle: Keystone/APA/Johann Groder.
    Bobsportlerin in blauem Bob auf Eisbahn.
  • Bild 2 von 3. Henry Bernet (18), Tennis. Im Januar 2025 – am Tag seines 18. Geburtstags – gewann Henry Bernet als erster Schweizer den Final der Junioren-Australian-Open. Damit erreichte er Platz 1 der ITF-Junioren‑Weltrangliste. Der Basler spielt seit seinem fünften Lebensjahr Tennis und sagt: «Mein Ziel ist es, Tennis zu meinem Beruf zu machen». Bildquelle: Keystone/Georgios Kefalas.
    Tennisspieler in Aktion auf dem Platz, schlägt gelben Ball.
  • Bild 3 von 3. April Fohouo (l., 19), Judo. Die 20-Jährige aus Cugy (VD) hat schon in der Schule alles ausprobiert: Tennis, Reiten – und schliesslich Judo. Geblieben ist sie bei der Matte, weil der Teamspirit im Club sie begeisterte. Eigentlich wollte sie nie Wettkämpfe bestreiten, doch dann rutschte sie hinein – und blieb dabei. Heute ist sie in ihrer Altersklasse die Nummer 1 der Welt. Bildquelle: Keystone/EPA/Tibor Illyes.
    Zwei Judoka im Wettkampf auf der Matte.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.
  • Debora Annen, Bob
  • Henry Bernet, Tennis
  • April Fohouo, Jud

Die Livesendung wird erneut von Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber moderiert. 40 Musiker:innen des Zürcher Filmorchesters werden das Opening der «Sports Awards» unter der Leitung von Dirigent Pascal Tsering mit bekannten Film-Soundtracks begleiten. Anna Rossinelli mit «If You Don’t Know» und Kings Elliot mit «The Promise» sorgen für den weiteren musikalischen Rahmen der Livesendung.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)