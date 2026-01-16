Am 29. März 2026, ab 20:05 Uhr live auf SRF 1 werden die herausragendsten Sportpersönlichkeiten des Jahres 2025 in den bekannten sechs Kategorien der «Sports Awards» geehrt: «Sportlerin», «Sportler», «Team», «Trainerin oder Trainer», «Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler» sowie «MVP» (Most Valuable Player). Darüber hinaus erhält das grösste Schweizer Nachwuchstalent die Auszeichnung als «SRF 3 Best Talent Sport». In den Kategorien «Sportlerin» und «Sportler» kann das Schweizer TV-Publikum via Televoting mitbestimmen, wie sich die Plätze 1 – 6 verteilen.
So funktioniert die Sportler-Wahl
Der Wahlausschuss – bestehend aus Swiss Olympic, der Athletes Commission von Swiss Olympic,
Sportpress.ch und der SRG – legte vorgängig eine Auswahl von je 15 Kandidatinnen und Kandidaten fest.
Alle Vorselektionierten haben innerhalb der massgebenden Zeitspanne vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025 herausragende Leistungen erbracht. Um die Top 6 für die Livesendung zu ermitteln, vergaben die Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic sowie die Schweizer Sportmedien und Sportpress.ch ihre Stimmen. Das Endergebnis setzt sich zu je einem Drittel aus den Wahlresultaten der Medien, der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sowie des Televotings zusammen.
Nominiert sind:
Kategorie «Sportlerin»
-
Bild 1 von 6. Mathilde Gremaud (25), Ski Freestyle. Weltmeisterin Slopestyle, 2 Weltcup-Podestplätze. Bildquelle: Keystone/Swiss-Ski/Stefan Bögli.
-
Bild 2 von 6. Lara Gut-Behrami (34), Ski alpin. 2. Gesamt-Weltcup. 1. Super-G-Weltcup, 10 Weltcup-Podestplätze (davon 3 Siege). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
-
Bild 3 von 6. Ditaji Kambundji (23), Leichtathletik. Weltmeisterin 100 Meter Hürden, WM-Silber 60 Meter Hürden (Halle), Europameisterin 60 Meter Hürden (Halle, Europarekord), 3 Podestplätze Diamond League, Schweizer Rekord. Bildquelle: Keystone/Michael Buholzer.
-
Bild 4 von 6. Alessandra Keller (29), Mountainbike. WM-Bronze Cross-Country, Weltmeisterin Cross-Country Short-Track, 5 Weltcup-Podestplätze (davon 2 Siege). Bildquelle: Keystone/Maxime Schmid.
-
Bild 5 von 6. Camille Rast (26), Ski alpin. WM-Gold Slalom, 3. Slalom-Weltcup, 4 Weltcup-Podestplätze (davon 2 Siege). Bildquelle: Keystone/APA/Johann Groder.
-
Bild 6 von 6. Marlen Reusser (34), Rad Strasse. Welt- und Europameisterin Einzelzeitfahren, World Tour: Siegerin Tour de Suisse und Burgos-Rundfahrt sowie 5 weitere Etappen-Siege, 2. Giro d'Italia und Vuelta, 3. UCI-Jahresranking. Bildquelle: Keystone/AP/Massimo Paolone.
- Mathilde Gremaud, Ski Freestyle
- Lara Gut-Behrami, Ski alpin
- Ditaji Kambundji, Leichtathletik
- Alessandra Keller, Mountainbike
- Camille Rast, Ski alpin
- Marlen Reusser, Rad Strasse
Kategorie «Sportler»
-
Bild 1 von 6. Loïc Meillard (29), Ski alpin. Weltmeister Slalom, WM-Bronze Riesenslalom, 3. Gesamtweltcup, 2. Disziplinenweltcup Slalom, 3. Disziplinenweltcup Riesenslalom, 8 Weltcup-Podestplätze (davon 3 Siege). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
-
Bild 2 von 6. Marco Odermatt (28), Ski alpin. Weltmeister Super-G, 1. Gesamt-Weltcup, 1. Riesenslalom-, Super-G- und Abfahrts-Weltcup, 17 Weltcup-Podestplätze (davon 9 Siege). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
-
Bild 3 von 6. Armon Orlik (30), Schwingen. Schwingerkönig, 2 weitere Kranzfest-Siege. Bildquelle: Keystone/Gian Ehrenzeller.
-
Bild 4 von 6. Noè Ponti (24), Schwimmen. WM-Silber 50 und 100 Meter Schmetterling, Kurzbahn-Weltmeister 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Lagen, 3 Kurzbahn-Weltrekorde, 8 Schweizer Rekorde (2 Langbahn/6 Kurzbahn), 2 Siege Kurzbahn-Weltcup. Bildquelle: Keystone/Patrick B. Kraemer.
-
Bild 5 von 6. Noe Seifert (27), Kunstturnen. WM-Bronze Mehrkampf. Bildquelle: Keystone/EPA/Mast Irham.
-
Bild 6 von 6. Franjo von Allmen (24), Ski alpin. Weltmeister Abfahrt, 2. Disziplinenweltcup Abfahrt, 7 Weltcup-Podestplätze (davon 3 Siege). Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
- Loïc Meillard, Ski alpin
- Marco Odermatt, Ski alpin
- Armon Orlik, Schwingen
- Noè Ponti, Schwimmen
- Noe Seifert, Kunstturnen
- Franjo von Allmen, Ski alpin
Kategorie «Team»
-
Bild 1 von 3. Franjo von Allmen/Loïc Meillard, Ski alpin. WM-Gold Team-Kombination. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Giovanni Auletta.
-
Bild 2 von 3. Fussball – Nationalteam Männer. EM-Viertelfinal. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Ebrahim Noroozi.
-
Bild 3 von 3. Eishockey-Nationalteam Männer. WM-Silber. Bildquelle: Keystone/Salvatore di Nolfi.
- Franjo von Allmen/Loïc Meillard, Ski alpin
- Nationalteam Frauen, Fussball
- Nationalteam Männer, Eishockey
Kategorie «Trainerin oder Trainer»
-
Bild 1 von 3. Florian Clivaz (31), Leichtathletik. WM-Gold 100 Meter Hürden, EM-Gold und WM-Silber 60 Meter Hürden (Halle) als Trainer von Ditaji Kambundji, WM-Gold 60 Meter (Halle) als Trainer von Mujinga Kambundji. Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer.
-
Bild 2 von 3. Patrick Fischer (50), Eishockey. WM-Silber als Trainer des Schweizer Männer-Nationalteams. Bildquelle: Keystone/Til Bürgy.
-
Bild 3 von 3. Pia Sundhage (65), Fussball. EM-Viertelfinal als Trainerin des Schweizer Frauen-Nationalteams. Bildquelle: Keystone/Anthony Anex.
- Florian Clivaz, Leichtathletik
- Patrick Fischer, Eishockey
- Pia Sundhage, Fussball
Kategorie «Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler»
-
Bild 1 von 3. Catherine Debrunner (30), Para-Leichtathletik. Weltmeisterin 100, 400, 800, 1500 und 5000 Meter, Marathon-Siege Tokio (Streckenrekord) und London. Bildquelle: Keystone/EPA/Tolga Akmen.
-
Bild 2 von 3. Marcel Hug (39), Para-Leichtathleitk. Weltmeister 5000 Meter, Marathon-Siege Boston, London, Sydney (Streckenrekord), Berlin und Chicago. Bildquelle: Keystone/EPA/Sarah Yenesel.
-
Bild 3 von 3. Flurina Rigling (29), Para-Cycling. 2x WM-Gold (Zeitfahren und Strassenrennen), 3x WM-Gold (Scratch, Sprint, Ausscheidungsfahren), WM-Silber (Bahn-Zeitfahren). Bildquelle: Keystone/Ennio Leanza.
- Catherine Debrunner, Para-Leichtathletik
- Marcel Hug, Para-Leichtathletik
- Flurina Rigling, Para-Cycling
Kategorie «MVP»
-
Bild 1 von 6. Sven Andrighetto (32), Eishockey. MVP und Topskorer Champions Hockey League, MVP und Topskorer Playoffs National League, IIHF-Spieler des Jahres. Bildquelle: Keystone/Jean-Christophe Bott.
-
Bild 2 von 6. Leonardo Genoni (38), Eishockey. MVP, bester Torhüter und Mitglied All-Star-Team WM. Bildquelle: Keystone/Salvatore di Nolfi.
-
Bild 3 von 6. Lara Heini (31), Unihockey. Beste Torhüterin der Welt, Leaderin Nationalteam. Bildquelle: Keystone/Fabian Trees.
-
Bild 4 von 6. Géraldine Reuteler (26), Fussball. 3x «Player of the Match» an EM, Mitglied Team der EM-Vorrunde (Wahl durch «Kicker»), Schweizer Spielerin des Jahres. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Martin Meissner.
-
Bild 5 von 6. Tabea Schmid (22), Handball. Topskorerin dänische Liga, Schweizer Handballerin des Jahres, Teamleaderin Nationalteam. Bildquelle: Keystone/EPA/Zsolt Szigetvary.
-
Bild 6 von 6. Yann Sommer (37), Fussball. Qualifikation für Champions League Final mit Inter Mailand, 3. bei Torhüterwahl Ballon d’Or. Bildquelle: Keystone/EPA/Filip Singer.
- Sven Andrighetto, Eishockey
- Leonardo Genoni, Eishockey
- Lara Heini, Unihockey
- Géraldine Reuteler, Fussball
- Tabea Schmid, Handball
- Yann Sommer, Fussball
Auszeichnung «SRF 3 Best Talent Sport»
-
Bild 1 von 3. Debora Annen (23), Bob. Die Tochter von Bobsportlegende Martin Annen ist eigentlich kein Adrenalin-Junkie und vor jedem Start nervös. Sie liebt das Bobfahren über alles und schwärmt: «Beim Steuern gibt es keine Ablenkung und ich geniesse die Ruhe auf der Bahn.». Bildquelle: Keystone/APA/Johann Groder.
-
Bild 2 von 3. Henry Bernet (18), Tennis. Im Januar 2025 – am Tag seines 18. Geburtstags – gewann Henry Bernet als erster Schweizer den Final der Junioren-Australian-Open. Damit erreichte er Platz 1 der ITF-Junioren‑Weltrangliste. Der Basler spielt seit seinem fünften Lebensjahr Tennis und sagt: «Mein Ziel ist es, Tennis zu meinem Beruf zu machen». Bildquelle: Keystone/Georgios Kefalas.
-
Bild 3 von 3. April Fohouo (l., 19), Judo. Die 20-Jährige aus Cugy (VD) hat schon in der Schule alles ausprobiert: Tennis, Reiten – und schliesslich Judo. Geblieben ist sie bei der Matte, weil der Teamspirit im Club sie begeisterte. Eigentlich wollte sie nie Wettkämpfe bestreiten, doch dann rutschte sie hinein – und blieb dabei. Heute ist sie in ihrer Altersklasse die Nummer 1 der Welt. Bildquelle: Keystone/EPA/Tibor Illyes.
- Debora Annen, Bob
- Henry Bernet, Tennis
- April Fohouo, Jud
Die Livesendung wird erneut von Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber moderiert. 40 Musiker:innen des Zürcher Filmorchesters werden das Opening der «Sports Awards» unter der Leitung von Dirigent Pascal Tsering mit bekannten Film-Soundtracks begleiten. Anna Rossinelli mit «If You Don’t Know» und Kings Elliot mit «The Promise» sorgen für den weiteren musikalischen Rahmen der Livesendung.