Am Sonntag, 4.1.2026, werden an den «Sports Awards» die erfolgreichsten Schweizer Athletinnen und Athleten des Jahres 2025 geehrt. Ab sofort können Sportfans mitbestimmen, wer «Most Valuable Player» 2025 werden soll. Zur Auswahl stehen sechs Persönlichkeiten aus vier verschiedenen Teamsportarten.

Schweizer Sportfans streichen sich den Sonntag, 4. Januar 2026, goldfarben in ihrem Kalender an. An jenem Januarabend werden die herausragendsten Sportpersönlichkeiten des Jahres 2025 in den bekannten sechs Kategorien der «Sports Awards» geehrt: «Sportlerin», «Sportler», «Team», «Trainerin oder Trainer», «Paralympische Sportlerin oder Paralympischer Sportler» sowie «MVP» (Most Valuable Player). Darüber hinaus erhält das grösste Schweizer Nachwuchstalent die Auszeichnung als «SRF 3 Best Talent Sport».

Die 6 Nominierten in der Kategorie «MVP»

Der «Most Valuable Player» – die wertvollste Schweizer Spielerin oder der wertvollste Schweizer Spieler eines Teams – wird unter anderem mittels Online-Voting auf sports-awards.ch erkoren. SRF-User können weiter unten hier im Artikel abstimmen. Die Öffentlichkeit kann ab sofort bis am 16. Dezember 2025 ihre Favoritin oder ihren Favoriten wählen.

Der Wahlausschuss – bestehend aus Swiss Olympic, der Athletes Commission von Swiss Olympic, sportpress.ch und der SRG – nominierte vorab sechs Persönlichkeiten aus Teamsportarten. Massgebend waren die Leistungen innerhalb der Periode vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025. Die sechs Nominierten sind:

Nominiert für den Titel «MVP des Jahres» sind:

Sven Andrighetto, Eishockey; MVP und Topskorer Champions Hockey League, MVP und Topskorer Playoffs National League, IIHF-Spieler des Jahres

Die Nominierten im Video

Hier können Sie am Online-Voting teilnehmen

Teilnahme am Online-Voting lohnt sich

Wahlberechtigt sind neben den Schweizer Sportfans auch die nationalen Sportmedien sowie die Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic. Die Stimmen werden zu je einem Drittel gewichtet. Für die Teilnehmenden des öffentlichen Online-Votings gibt es attraktive Preise zu gewinnen: Zwei VIP-Tickets für ein Gruppenspiel der Schweizer Eishockeynationalmannschaft an der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz, Sitzplatztickets der höchsten Kategorie für Weltklasse Zürich 2026 oder zwei VIP-Tickets für ein Super-League-Spiel nach Wahl.