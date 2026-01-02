Legende: SRG

Die SRG hat die für Sonntag geplante Gala zur Verleihung der Sports Awards verschoben.

Der Schritt erfolgt aus Respekt gegenüber den Opfern der Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht in Crans-Montana.

Angesichts der tragischen Ereignisse in Crans-Montana hat die SRG entschieden, die Sportgala der «Sports Awards» 2025 zu verschieben. Dieser Entscheid erfolgt aus Respekt gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen sowie aufgrund der Tragweite dieser Katastrophe. Der für Sonntagabend vorgesehene Sendeplatz soll für eine mögliche Sondersendung freigehalten werden.

Nachholtermin im Frühjahr

Die «Sports Awards» 2025 und die Ehrung der Sportlerinnen und Sportler werden zu einem späteren Zeitpunkt im Frühjahr nachgeholt. Weitere Informationen zu einer möglichen Sondersendung sowie zum neuen Durchführungstermin der «Sports Awards» folgen zu gegebener Zeit.

Wille: «Grosse Betroffenheit»

SRG-Generaldirektorin Susanne Wille sagte: «Mit grosser Betroffenheit verfolgen wir die tragischen Ereignisse in Crans-Montana. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen.»