Erstmals wird an den «Sports Awards» der «MVP des Jahres» geehrt. Bis zum 3. Dezember können Sie bei uns abstimmen.

2019 wird zum ersten Mal der «Most Valuable Player» – also die wertvollste Schweizer Sportlerin oder der wertvollste Schweizer Sportler einer Mannschaftssportart – ausgezeichnet. Wer «MVP des Jahres» wird, können die Schweizer Sportfans in einem Online-Voting auf www.sports-awards.ch , Link öffnet in einem neuen Fensterund hier im Artikel ab sofort bis zum 3. Dezember 2019 mitbestimmen.

Die Nominierten sind: Clint Capela (Basketball/Houston Rockets), Roman Josi (Eishockey/Nashville Predators), Pascal Meier (Unihockey/GC), Alina Müller (Eishockey/Northeastern University), Haris Seferovic (Fussball/Benfica Lissabon) und Lia Wälti (Fussball/Arsenal).

Mehr Infos zu den Sportlern und zu den Nominations-Kriterien gibt es hier:

Die Nominierten im Video-Porträt:

Gewählt wird der «MVP des Jahres» von den Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportlern, den nationalen Sportmedien sowie der Öffentlichkeit. Die Stimmen zählen zu je einem Drittel.

Unter allen Teilnehmenden des Online-Votings werden attraktive Preise verlost: Ein Erlebnistag an der Tour de Suisse 2020 mit Blick hinter die SRG-Kulissen und einer Fahrt auf Rennstufe im SRF-Begleitfahrzeug, VIP-Tickets für Weltklasse Zürich 2020 und VIP-Tickets für ein Super League-Spiel nach Wahl.