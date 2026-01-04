 Zum Inhalt springen

Titelverteidigung an Darts-WM «Für eine lange Zeit hier»: Littler der König einer neuen Ära

Darts-König Luke Littler hat nach seinem zweiten Weltmeistertitel in Folge noch lange nicht genug.

04.01.2026, 10:30

Mann hält grossen silbernen Pokal und lächelt.
Legende: Soll noch längst nicht die letzte Trophäe gewesen sein Luke Littler hat noch Grosses vor. Keystone/AP/DAVE SHOPLAND

Das Triple sei «definitiv das Ziel. Ich will die Serie verlängern», sagte Luke Littler nach der 7:1-Machtdemonstration im Final der Darts-WM gegen den Niederländer Gian van Veen.

Er habe sich «grossen Druck» auferlegt, gab der 18-Jährige zu. Deshalb sei der Sieg eine «grosse Befreiung» gewesen, «es ist eine riesige Erleichterung den Titel verteidigt zu haben». Der Teenager ist nach Phil Taylor, Adrian Lewis und Gary Anderson erst der 4. Spieler, dem dies gelungen ist. «Ich werde das ordentlich feiern», kündigte Littler an.

Nur der verpasste Neundarter ärgert Littler

Ein Detail ärgerte Littler aber, der Neundarter, der ihm wieder nicht gelang. «Ich bin nicht glücklich. Ich wollte ihn unbedingt», sagte der Engländer: «Es sollte nicht sein. Ich werde es nächstes Jahr wieder versuchen.»

Geht es nach Littler, wird es noch mehr als genug Gelegenheiten geben, Aussergewöhnliches zu erreichen. «Ich werde für eine lange Zeit hier sein und ich bin hier, um zu gewinnen.» Für die bei der WM gedemütigten Rivalen klang dies wie eine Drohung.

