Wer hat Bronze beim olympischen Bodenwettkampf in Paris gewonnen? Die Antwort gibt's weiterhin nicht.

Nach eineinhalb Jahren: Kein Entscheid über vier Sekunden

Legende: Noch hat sie die Medaille Der Rumänin Ana Barbosu wurde einige Tage nach dem Wettkampf Olympia-Bronze zugesprochen. Imago/Xinhua

Es geht um vier Sekunden: Um diese Zeitspanne zu spät soll der US-Turnverband 2024 in Paris Protest gegen die Wertung der Bodenübung von Jordan Chiles eingelegt haben. Das befand zumindest im August 2024 der Internationale Sportgerichtshof (TAS).

Das Gremium urteilte, die Hochstufung von Chiles' Note sei nicht regelkonform. Somit rückte die Rumänin Ana Barbosu auf Rang 3 vor und erhielt die Bronzemedaille.

Dieses Urteil fochten wiederum Chiles und der US-Verband vor Bundesgericht an. Dieses urteilte nun auf Basis neuen audiovisuellen Materials, es gebe möglicherweise Gründe, dass doch Chiles Bronze erhalten könnte, und verwies den Fall zurück ans TAS zur Neubeurteilung.