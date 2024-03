In der Frauen-Unihockey-Spitzenliga UPL folgen Emmental Zollbrück sowie Kloten-Dietlikon als zweites und drittes Team Zug United in den Halbfinal.

Bei den Männern scheitert Rychenberg Winterthur als Bester der Regular Season bereits in den Viertelfinals.

Neben Floorball Thurgau ergattert sich auch Alligator Malans das Halbfinal-Ticket.

Bis zur Spielmitte sah es im SRF-Livespiel vom Samstagabend danach aus, als ob die Skorpion ihren ersten Matchball ungenutzt würden verstreichen lassen. Doch aufs das 0:2 zu Beginn des Mitteldrittels fand Emmental Zollbrück im Berner Duell mit Bern Burgdorf zur Spielmitte eine erste Antwort. Im Schlussabschnitt machten die Cupfinalistinnen vor über 500 Zuschauenden dank Aline Marti und Nathalie Spichiger im Powerplay dann die Wende perfekt.

Das 3:2 führt Emmental Zollbrück in den Halbfinal und beendet gleichzeitig die Saison der Kantonsrivalinnen. Quasi zeitgleich übersprang auch Kloten-Dietlikon Jets die erste Playoff-Hürde. Die amtierenden Schweizer Meisterinnen schalteten in einem weiteren Kantonsduell den UHC Laupen mit 5:2 im 5. Match aus. Die Jets werden dann auch die nächsten Gegnerinnen der «Skorps» sein.

Später am Samstag könnte Piranha Chur – die Bündnerinnen führen gegen Berner Oberland mit 3:1 – das Halbfinal-Feld bereits komplett machen. Sie würden dann auf Zug United, das mit einem «Sweep» weitergekommen ist, treffen.

Thurgau schreibt sein Märchen zu Ende

Beim Qualifikationssieger HC Rychenberg hat die Hauruck-Aktion mit einem Trainerwechsel mitten in den Playoffs keine Früchte getragen. Auch nach dem Aus für Philipp Krebs liess sich das Ruder nicht herumreissen. Gegen das verblüffende Thurgau, Playoff-Neuling im Oberhaus, ging das 5. Duell ebenfalls verloren. Die Gäste machten mit nach einer dramatischen Schlussphase in der Verlängerung mit 5:4 den Sack zu. Somit ist der 4-fache Cupsieger bei erster Gelegenheit gescheitert.

Alligator Malans schaffte mit dem 4. Erfolg de suite gegen Zug United die Halbfinal-Qualifikation. Die Bündner liessen 3 Tage nach dem 9:2-Kantersieg auswärts das entscheidende 3:1 folgen.

Am Sonntagabend kann Wiler-Ersigen vor eigenem Anhang nachziehen. Der Titelverteidiger liegt in der Best-of-7-Serie gegen Tigers Langnau komfortabel mit 3:1 in Führung.