Die Wizards Bern Burgdorf gewinnen den Superfinal der Frauen gegen die Kloten-Dietlikon Jets in Freiburg mit 4:2.

Es ist der erste Titel der Wizards in der Klubgeschichte. Die Jets sind nach 6 Titeln in Serie entthront.

Im Superfinal der Männer duellieren sich Rychenberg Winterthur und Zug United. Die Partie gibt es hier zu sehen.

Die Spannung war in der BCF-Arena in Freiburg, in der am Freitagabend noch Playoff-Eishockey gespielt wurde, zum Greifen. Bei ihrer ersten Superfinal-Teilnahme hielten die Wizards Bern Burgdorf seit der 24. Minute ein 2:2 gegen die Serienmeisterinnen der Kloten-Dietlikon Jets. Als vieles auf eine Verlängerung hindeutete, eroberte Anne Härtsch in der 57. Minute den Ball und lancierte Dana Misteli. Die Topskorerin zog los, ignorierte die mitgelaufenen Mitspielerinnen und brachte die Bernerinnen mit einem platzierten Abschluss erstmals in dieser Partie in Führung.

Rund 3 Minuten hatten die Wizards nun noch zu überstehen, die Jets rannten an – vergeblich. Tanja Kyburz traf in der Schlussminute noch ins leere Tor. Ihr Tor zum 4:2 besiegelte den ersten Titel der Klubgeschichte der Wizards Bern Burgdorf.

Torrausch vor der ersten Pause

Die ersten Torszenen hatten trotz anfänglicher Dominanz der favorisierten Jets auf sich warten lassen. Nach verpassten Chancen auf beiden Seiten brach Lucie Rezacova in der 16. Minute den Bann. Wizards-Verteidigerin Nicole Siegenthaler war in der Spielauslösung ein kapitaler Fehlpass unterlaufen, die Tschechin in Diensten der Jets liess sich alleine vor Ella-Fée Greber nicht zweimal bitten und brachte die Favoritinnen in Front.

Die Führung hatte weniger als eine Minute Bestand, weil Annu Selinummi blindlings zurück zu Mirjam Wyss passte, die zu Misteli ablegte, welche für Bern Burgdorf ausglich. Noch vor der ersten Pause legten die amtierenden Meisterinnen mit einem schnell und schnörkellos vorgetragenen Angriff, den Sara Piispa per Direktschuss vollendete, aber wieder vor.

Leerlauf nach von Arx' Ausgleich

Eine Reaktion der Wizards liess abermals nicht lange auf sich warten: Kurz nach der Pause durften die Bernerinnen in Überzahl agieren. Dabei schnürten sie die Jets in deren Hälfte ein und warteten geduldig auf die Lücke. Unmittelbar vor Ablauf der Überzahl fand Lisa von Arx diese: Die Verteidigerin zog aus dem Rückraum flach ab und erwischte Jets-Goalie Livia Werz zwischen den Beinen.

In der Folge wurden die Torszenen rar, eine Ausnahme bildete Gentiana Behlulis Grosschance, die Greber aber mirakulös zunichtemachte. Das 2:2 hatte bis zur 57. Minute Bestand.

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