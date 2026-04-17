NUC Volleyball ist zum 7. Mal in Serie Schweizer Meister.

Die Neuenburgerinnen gewinnen den Playoff-Final gegen Kanti Schaffhausen mit 3:0.

Auch im 3. Spiel der Best-of-5-Serie bleibt der Liga-Dominator ohne Satzverlust.

Der logische ist seit Freitagabend auch der tatsächliche Meister: Neuchâtel UC Volleyball hält sich auch im 3. Spiel des Playoff-Finals makellos und verwertet gleich den ersten «Championship Point». Gegen Kanti Schaffhausen setzte es vor lautstarkem Heimpublikum ein 25:21, 25:17, 25:17 ab.

Der Titelverteidiger bleibt damit in den gesamten Playoffs (inklusive Viertel- und Halbfinal) ohne einen einzigen Satzverlust. In der Qualifikation verlor NUC nur ein einziges von 18 Spielen.

Für Neuchâtel ist es der 7. Meistertitel in der Klubgeschichte und auch der 7. Triumph de suite. Gleichzeitig gelang den Westschweizerinnen zum 4. Mal hintereinander das Triple (Meisterschaft, Schweizer Cup, Supercup).

Punktesammlerin Scambray ausgezeichnet

Das 3. Finalspiel gestaltete sich nur zu Beginn offen. Im 1. Satz konnte Schaffhausen mithalten und teilweise sogar vorlegen. Ein paar wuchtige Punkte von NUC-Diagonalangreiferin Maia Dvoracek sorgten für den Unterschied.

In den Sätzen 2 und 3 war es dann eine einseitige Angelegenheit. Angeführt von Topskorerin Tia Scambray, die auch zur Spielerin der Partie gewählt wurde, lief Neuchâtel zu Höchstform auf. Erst ganz zum Schluss stemmten sich die Gäste aus Schaffhausen noch einmal gegen das Ende der Serie und wehrten 3 Matchbälle ab.

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