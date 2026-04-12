Volley Amriswil ist zum 7. Mal Schweizer Meister im Volleyball.

Die Thurgauer bezwingen Volley Näfels in Spiel 3 des Playoff-Finals auswärts 3:2 und gewinnen die Best-of-5-Serie mit 3:0.

Damit verteidigt Amriswil seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich.

Nach zwei 0:3-Niederlagen zum Auftakt in den Playoff-Final schöpfte Näfels in Spiel 3 durch den ersten Satzgewinn Hoffnung. Der Quali-Sieger entschied den ersten Durchgang in der heimischen Halle mit 25:20 für sich.

Doch die Gäste aus Amriswil liessen sich ob des kleinen Rückschlags nicht aus der Fassung bringen. Nach einem ausgeglichenen Start in den 2. Satz zog die Equipe von Trainer Juan Manuel Serramalera mit vier Punkten in Serie zum 10:6 vorentscheidend davon. Dieses Polster reichte locker aus, um mit einem 25:18 in puncto Sätzen gleichzuziehen.

Legende: Sind erneut Schweizer Meister Die Volleyballer von Amriswil. Keystone/Walter Bieri

Näfels wehrt sich nach Kräften

Näfels fing sich in der Folge zwar wieder und hielt in der Startphase des 3. Satzes mit dem Titelverteidiger mit. Nachdem das Heimteam auf 14:15 verkürzt hatte, ging bei Näfels jedoch nicht mehr viel. Amriswil wirkte in dieser Phase stabiler und sicherte sich die 2:1-Satzführung dank eines klaren 25:17.

Im 4. Durchgang wurde es dramatisch. Näfels führte lange komfortabel, ehe Amriswil doch noch einmal den Anschluss schaffte. Nach einem Hin und Her waren es die Gastgeber, die das bessere Ende für sich behielten und sich mit einem 33:31 in einen entscheidenden 5. Satz retteten.

Am Ende hatte aber trotzdem Amriswil den längeren Atem. Bis zum 12:12 gestaltete sich das Geschehen ausgeglichen, dann punkteten aber nur noch die Thurgauer. Nach einem Fehler von Näfels im Angriff war der zweite Meistertitel von Amriswil in Serie Tatsache.

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