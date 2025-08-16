Im Direktduell um Platz 1 in der Gruppe E der EM-Qualifikation setzten sich die Schweizer in Winterthur gegen Schweden mit 3:2 (21:25, 22:25, 26:24, 25:17, 15:9) durch. Dabei bewies das Team von Trainer Juan Manuel Serramalera starke Moral, lag es doch wie vor Jahresfrist im Hinspiel im hohen Norden mit 0:2 Sätzen zurück.

Die neuerliche Wende im Rückspiel vollendeten die Schweizer mit einem 15:9 im Tiebreak. Beide Teams waren bereits vor dem Spiel für die EM-Endrunde im Herbst 2026 qualifiziert.

Endrunde im Herbst 2026

Das Turnier mit 24 Nationen wird vom 9. bis 27. September 2026 in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien ausgetragen. Die Schweiz wird nach 2023 zum 2. Mal in Serie an einer EM-Endrunde vertreten sein.

Die Stimmen zum Spiel

EM-Qualifikation