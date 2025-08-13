Die Schweiz gewinnt in Alicante gegen Spanien mit 3:0 und qualifiziert sich damit zum zweiten Mal in Folge für eine Volleyball-Europameisterschaft.

Die Endrunde findet im September 2026 statt.

Am Samstag spielen die noch ungeschlagenen Schweizer in Winterthur gegen Schweden um den Gruppensieg.

Nach 2023 haben die Schweizer Volleyballer erst zum zweiten Mal in der Geschichte auf sportlichem Weg den Sprung an eine EM geschafft. Nach dem zweitletzten Qualifikationsspiel steht fest, dass das Team von Juan Manuel Serramalera mindestens zu den fünf besten Gruppenzweiten gehören wird. Diese qualifizieren sich neben den Siegern der sieben Gruppen für das Turnier 2026 in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien.

Dominanter Auftritt gegen Spanien

In Alicante kamen die Schweizer gegen das noch sieglose Spanien beim 25:17, 25:16, 25:20 zum dritten Erfolg im dritten Spiel. Sie bestimmten das Geschehen von Beginn an und führten nach 57 einseitigen Minuten bereits mit 2:0 Sätzen. Auch im dritten Durchgang änderte sich an der Spieldynamik nichts, auch wenn Spanien sich etwas steigern konnte. Gegen das starke Schweizer Angriffsspiel um Lars Migge, der 16 Punkte auf sich vereinte, wussten die Iberer insgesamt nichts auszurichten. Die Schweiz lag in keinem der drei Sätze jemals im Rückstand.

Am Samstag geht es gegen Schweden noch um den 1. Platz in der Gruppe. Mit einem weiteren Sieg wäre dieser Tatsache. Die Partie in Winterthur können Sie ab 16:50 Uhr live auf SRF info und in der Sport App verfolgen. Die EM findet dann vom 9. bis 27. September 2026 statt.