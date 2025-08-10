Zum ersten Mal seit 2017 findet im kommenden Jahr eine Volleyball-EM der Frauen ohne Schweizer Beteiligung statt. Mit der 2:3-Niederlage gegen Finnland beendete das Team von Trainerin Lauren Bertolacci die Gruppe auf dem 3. und letzten Rang. Für eine Qualifikation hätte die Schweiz zu den fünf besten (von sieben) Gruppenzweiten gehören müssen.

Die Schweizerinnen mussten die EM-Träume in Winterthur bereits nach zwei Sätzen begraben. Nachdem sie den ersten Satz dank acht gewonnenen Punkten in Serie noch drehen konnten, gelang im 2. Durchgang nicht mehr viel. Die Nati verlor den Satz mit 15:25, womit das Aus bereits feststand. Letztlich unterlagen sie den Finninnen mit 25:19, 15:25, 21:25, 25:22, 14:16.

Legende: Fährt mit der Nati nicht an die EM Laura Künzler Keystone / ENNIO LEANZA

Der Auftakt in die Qualifikation war vor einem Jahr mit einem Auswärtssieg in Finnland noch geglückt, in den weiteren Partien der Dreier-Gruppe gab es aber zwei klare Niederlagen gegen Deutschland und nun auch zuhause gegen die Nordländerinnen.