Die Schweizer Volleyballerinnen feiern im Rahmen der European League den dritten Sieg im vierten Spiel.

In Kriens erkämpft sich die Frauen-Nati einen 3:2-Sieg (25:21, 25:18, 22:25, 19:25, 15:10).

Um 18:30 Uhr treffen in der Pilatus-Arena die Schweizer Männer auf Ungarn (hier geht's zum Livestream).

Die Schweizer Volleyballerinnen haben in Kriens einen gelungenen Heim-Auftritt mit zwei Siegen hingelegt. Nach dem souveränen Erfolg gegen Georgien am Freitag musste sich das Team von Lauren Bertolacci den Sieg im Nachbarschaftsduell mit Österreich allerdings hart erkämpfen.

Nach einer komfortablen 2:0-Satzführung drehten die Österreicherinnen auf. Die Schweizerinnen spielten nicht schlecht, konnten aber nicht mehr ganz so viel Druck beim Service ausüben wie noch in den ersten beiden Sätzen. Österreich erzwang einen entscheidenden fünften Durchgang. In diesem drehte das Momentum noch einmal. Drei Punkte in Folge vom 12:10 zum 15:10 brachten der Schweiz den verdienten Sieg.

So geht es weiter

In der Pilatus-Halle stehen am Abend auch die Schweizer Männer ein zweites Mal im Einsatz. Gegner ab 18:30 Uhr ist Ungarn.

Für die Schweizerinnen geht es bereits am kommenden Wochenende in Nordmazedonien weiter. Gegner in den abschliessenden zwei Spielen sind Aserbaidschan am Samstag und Israel am Sonntag.