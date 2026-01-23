Am Wochenende geht es im italienischen Volleyballcup der Frauen um den Titel. Die Coppa Italia gilt als einer der bedeutendsten Wettbewerbe im europäischen Klubvolleyball und wird unter den Topteams der Serie A1 ausgetragen. Mittendrin beim Final-4-Turnier ist mit Laura Dervisaj-Künzler auch eine Schweizerin.

Die 29-Jährige spielt für das Team mit dem eindrucksvollen Namen «Reale Mutua Fenera Chieri '76». Das Team aus Chieri, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Turin, liegt in der Meisterschaft aktuell auf dem 4. Rang und steht zum ersten Mal im Cup-Halbfinal. «Die Teilnahme am Final-4-Turnier ist sicher sehr besonders», sagte Dervisaj-Künzler. «Es war kein Ziel, welches ich mir vor der Saison gesetzt hatte. Aber es wurde immer realistischer.»

Starke Saison

Auch die Schweizerin hatte massgeblichen Anteil daran, dass Chieri den Cup-Halbfinal bestreiten wird. Im Viertelfinal war die Aussenangreiferin mit 27 Punkten Topskorerin und wurde auch zur MVP der Partie ausgezeichnet. Auch in der Meisterschaft überzeugt die Natispielerin. Sie hat die fünftmeisten Asse aller Spielerinnen geschlagen und liegt in der Skorerliste auf dem 17. Rang.

Im Halbfinal geht's am Samstagabend gegen Savino del Bene Volley Scandicci. Das Team aus Florenz gehört zu den besten Teams Italiens und Europas. In der Liga liegt Scandicci aktuell auf dem 2. Rang. Das bislang einzige Direktduell in der Saison verlor Chieri mit 0:3. Das ist aber kein Grund, um mit einem schlechten Gefühl in die Partie zu gehen, meint Dervisaj-Künzler: «Wir haben in dieser Liga gezeigt, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen.»

Cupspiele seien sowieso immer etwas Besonderes, weil eine einzige Partie entscheide. Die Chancen seien zwar vielleicht nicht ganz 50/50, aber: «Unsere Chance ist sicher höher, als es vielleicht die Historie oder die Erfahrung aussagen würde.»

Eigener Fanklub

Dervisaj-Künzler wird im Halbfinal auch auf einiges an Unterstützung zählen dürfen. Einerseits, weil das Final-4-Turnier in Turin und damit nur unweit von Chieri entfernt stattfindet. Die Anreise für die Fans ist also kurz.

Andererseits wird die Schweizerin auch einen persönlichen Fanklub begrüssen dürfen: «Ich darf auf einen sehr grossen Rückhalt zählen, das ist sehr schön.» Auch aufgrund der Nähe zur Schweiz werden einige Fans extra für Dervisaj-Künzler anreisen: «Fast meine ganze Familie und einige Verwandte haben sich angekündigt. Dazu habe ich auch viele Freunde, die mitfiebern werden.»