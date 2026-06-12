Die Schweizer Volleyballerinnen geben sich in der European League keine Blösse und schlagen Georgien ohne Satzverlust.

In der neuen Pilatus-Halle in Kriens feiern die Schweizerinnen den zweiten Sieg in der laufenden European-League-Kampagne.

Die Männer spielen am Freitagabend um 18:30 Uhr gegen Luxemburg. Das Spiel findet ebenfalls in Kriens statt und läuft auch bei SRF.

Zu Beginn der ersten beiden Sätze konnten die zuvor in 5 Spielen sieglosen Georgierinnen mit den Schweizer Volleyballerinnen noch mithalten. Ansonsten wurde dem Publikum in der jüngst eröffneten Pilatus-Halle in Kriens wenig Spannung geboten. Dafür konnten sich die Schweizer Fans über einen 3:0-Sieg in der European League freuen. Es war der zweite Sieg der Schweizerinnen im dritten Spiel der laufenden Kampagne.

In den ersten Satz waren die Aussenseiterinnen besser gestartet und bis zu 7:6 in Führung gelegen. Danach drehten die Schweizerinnen den Satz, und gewannen von den nächsten 11 Punkten deren 9. Im 2. Satz war es bis zum 11:11 spannend, ehe die Gastgeberinnen den Durchgang in die gewünschten Bahnen lenkten. Danach liessen die Schweizerinnen nichts mehr anbrennen und tüteten den Sieg mit einem 25:12 im 3. Umgang ein.

Die Schweizer Männer spielen ab 18:30 Uhr gegen Luxemburg und peilen ebenfalls den 2. Sieg im 3. Spiel an. Bei SRF sind Sie auch dort live dabei.

So geht es weiter

Schon am Sonntag stehen die nächsten Spiele an, erneut in Kriens. Um 15:00 Uhr spielen die Frauen gegen Österreich, um 18:30 Uhr folgt die Partie der Männer gegen Ungarn. Beide Duelle können Sie bei SRF verfolgen.