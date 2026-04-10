Legende: Lassen auch in Spiel 2 nichts anbrennen Die Volleyballerinnen von NUC. Freshfocus/Claude Diderich

Die Volleyballerinnen von Neuchâtel UC trennt noch ein Sieg vom siebten Schweizer Meistertitel in Serie. Im Final konnte das Team von Trainerin Laura Girolami auch das zweite Spiel klar gewinnen. Auswärts bei Kanti Schaffhausen setzte sich NUC in drei Sätzen 25:21, 25:16, 25:23 durch.

Wie schon in Spiel 1 konnten die Schaffhauserinnen im ersten Satz lange mithalten. In der entscheidenden Phase zeigte sich Neuenburg aber einmal mehr abgeklärter. Nach 16:17-Rückstand gewann NUC sechs der nächsten sieben Punkte und erarbeitete sich damit einen 4-Punkte-Vorsprung, das es bis zum Ende des Satzes nicht mehr herschenkte.

Nach einem einseitigen zweiten Durchgang bäumte sich der Gastgeber im dritten Satz noch einmal auf. Kanti Schaffhausen erarbeitete sich eine 20:18-Führung. Doch NUC zeigte erneut einen starken Schlussspurt und entschied den Satz noch mit 25:23 für sich. Damit konnten die Titelverteidigerinnen in der Best-of-5-Serie auf 2:0 erhöhen. Am nächsten Freitag können sie vor heimischem Publikum den Sack zumachen (live bei SRF).

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