Neuchâtel UC gewinnt Spiel 1 im Playoff-Final der Volleyballerinnen gegen Kanti Schaffhausen in 3 Sätzen.

Die Gäste halten gegen die Serienmeisterinnen lange gut dagegen. In den entscheidenden Momenten zeigt sich NUC jedoch abgeklärter.

Für die Schaffhauserinnen bietet sich am Freitag in der Munotstadt die Chance, die Serie auszugleichen.

Die Mission 7. Meistertitel in Folge hat für Neuchâtel UC im Playoff-Final gegen Kanti Schaffhausen erfolgreich begonnen. Die Favoritinnen setzten sich vor heimischem Publikum in drei Sätzen mit 25:22, 25:23, 25:12 durch.

So einseitig, wie es das Resultat vermuten lässt, war die Partie allerdings nicht. Besonders die ersten beiden Durchgänge waren hart umkämpft gewesen. Im Startsatz führten die Schaffhauserinnen zwischenzeitlich mit 19:16. NUC konnte jedoch sechs der nächsten sieben Punkte gewinnen und den Satz zu seinen Gunsten drehen. Die knappe Führung schenkte das Team von Laura Girolami nicht mehr her.

Knappe Geschichte im 2. Satz

Im zweiten Satz konnten die Gäste – auch dank spektakulären Punktgewinnen – lange auf den Ausgleich hoffen. Beim Stand von 23:23 unterliefen den Nordostschweizerinnen aber zwei ärgerliche Fehler in Serie. Nach einem Servicefehler sowie einem misslungenen Smash der Gäste ging der Satz mit 25:23 an NUC.

Damit war die Partie vorentschieden. Schaffhausen schien im dritten Durchgang nicht mehr den letzten Glauben an ein Comeback aufzubringen und bekam von NUC die Grenzen aufgezeigt. Der Satz ging mit 12:25 verloren.

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