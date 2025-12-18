Mit Méline Pierret, Chiara Ammirati und Fiona Maeder stehen beim französischen Erstligisten Béziers gleich drei Schweizerinnen unter Vertrag.

Die Tessinerin Chiara Ammirati hat auf diese Saison hin beim französischen Klub Béziers Volley Angels gleich zwei Landsfrauen im Team begrüssen dürfen. Die beiden Freiburgerinnen Méline Pierret und Fiona Maeder wagten ebenfalls den Sprung ins Ausland und wollen sich in Frankreich weiterentwickeln, wo der Stellenwert des Volleyball deutlich grösser ist als hierzulande.

Legende: Spielt auf der Position der Zuspielerin Méline Pierret. Instagram/beziersangels

«Die Infrastruktur ist eine andere hier. Wir haben kalte und warme Bäder und können jederzeit zum Physiotherapeuten», erzählt Pierret, die im Sommer vom Schweizer Krösus NUC Volleyball nach Béziers gewechselt war. Besondere Unterschiede spüre sie auch beim Thema Regeneration, auf das grossen Wert gelegt werde: «Ich bin überzeugt, dass das einen Einfluss auf unsere Leistungen hat», so Pierret.

Kampf um jeden Punkt

Wie Pierret sieht sich auch Maeder nach einigen Monaten in Südfrankreich bestätigt, den richtigen Schritt vollzogen zu haben. Das Niveau in der Liga sei markant höher als in der Schweiz. Konkret: «Der Block Defense ist viel besser. Es ist viel schwieriger, einen Punkt zu machen, als ich es aus den letzten Jahren gewohnt war», schildert der 22-jährige Diagonalangreiferin, die von der NLZ Academy zu den Béziers Volley Angels stiess.

Legende: Ist wie Pierret auf diese Saison hin nach Béziers gewechselt Fiona Maeder. Instagram/beziersangels

Nicht nur das sportliche Niveau ist in Frankreich höher als in der Schweizer NLA, auch das Drumherum hat sich für die beiden Schweizer Ankömmlinge verändert. Béziers kann auf ein Budget von rund 1,4 Millionen Schweizer Franken zurückgreifen. Das sind 40 Prozent mehr finanzielle Mittel, als vergleichsweise dem Schweizer Serienmeister aus Neuchâtel zur Verfügung stehen.

Auf Playoff-Kurs

Aktuell läuft es dem Schweizerinnen-Trio bei Béziers ganz gut. Zwar ging am vergangenen Wochenende das Duell mit Meister Levallois Paris verloren, zuvor reihte der letztjährige Playoff-Viertelfinalist aber vier Siege aneinander. In der Tabelle belegt Béziers nach 11 von 24 Quali-Runden den 6. Rang. Die Top 8 der insgesamt 13 Teams erreichen die Playoffs.

Legende: Spielt bereits ihre zweite Saison in Frankreich Angreiferin Chiara Ammirati. Instagram/beziersangels

Ammirati hat den Weg vorgegeben, Pierret und Maeder sind ihr nach Frankreich gefolgt. Sie sind drei Gesichter einer Schweizer Generation, die definitiv mehr will.