Fabiana Mottis scheitert mit Allianz MTV Stuttgart im Kampf um die deutsche Meisterschaft schon im Halbfinal.

Legende: Hat sich in der Bundesliga etabliert Fabiana Mottis. imago images/Pressefoto Baumann

Als überlegener Sieger der Hauptrunde war Allianz MTV Stuttgart als grosser Favorit auf die deutsche Volleyball-Meisterschaft in die Playoffs gegangen. Der Traum vom Titel platzte für die Schweizer Libera Fabiana Mottis und ihre Teamkolleginnen aber bereits im Halbfinal.

Gegen Dresden (4. der Hauptrunde) verlor Stuttgart auch die zweite Partie knapp mit 2:3 und schied damit aus.

Auch im Pokal ohne Titel

Die 22-jährige Nationalspielerin Mottis, die auf diese Saison vom Schweizer Serienmeister NUC aus Neuenburg nach Deutschland gewechselt war, bleibt damit in ihrem ersten Jahr im Ausland ohne Trophäe.

Im DVV-Pokal hatte Stuttgart Ende Februar gegen Suhl aus Thüringen das Nachsehen gehabt. Vor zwei Jahren war Stuttgart noch das Double gelungen.