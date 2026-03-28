Der BTV Aarau krönte zuletzt eine überragende Saison mit dem Aufstieg in die NLA. Jetzt folgt noch das Dessert.

Am Samstag findet in Winterthur der Volleyball-Cupfinal der Frauen statt. Zum 4. Mal in Serie sind die amtierenden Cupsiegerinnen von NUC Volleyball im Endspiel vertreten. Auch 2026 werden die Neuenburgerinnen wieder die Favoritinnen sein – noch klarer als in den letzten Jahren: Die Gegnerinnen kommen aus der Nationalliga B.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Cupfinal zwischen NUC und dem BTV Aarau am Samstag ab 17:50 Uhr live auf SRF zwei.

Der ambitionierte BTV Aarau hat es geschafft, als NLB-Team bis in den Cupfinal vorzupreschen. Auf dem Weg dorthin schalteten die Aarauerinnen im Viertelfinal Genf (3:1) und im Halbfinal Franches-Montagnes (3:0) – beides NLA-Klubs – aus. Mit dem vom ehemaligen Schweizer Frauen-Nationalcoach Timo Lippuner trainierten BTV Aarau kommt kein klassischer Underdog auf die erfolgsverwöhnten Neuenburgerinnen zu.

Eine fantastische Saison

Am letzten Sonntag haben die Aarauerinnen Vereinsgeschichte geschrieben: Dank zwei 3:0-Siegen gegen Köniz sicherten sie sich den NLB-Titel, gleichbedeutend mit dem historischen Aufstieg in die NLA. «Es gibt manchmal so Jahre, in welchen alles zusammenpasst. Bei uns hat sehr, sehr viel zusammengepasst», blickt Lippuner zurück.

In der Qualifikation verlor der BTV nur eines von 24 Spielen und gab dabei lediglich 8 Sätze ab – die pure Dominanz und der verdiente Lohn für die harte Arbeit. «Wir glauben aus tiefstem Herzen an unsere Chance. So gehen wir jeden Ball an. Bis zum Schluss ist immer alles möglich. Mit dieser Einstellung gingen wir durch die ganze Saison», verrät Lippuner.

Die Rolle als Aussenseiterinnen

Den Aarauerinnen wird mit NUC aber nochmals ein anderes Kaliber gegenüberstehen. Die Neuenburgerinnen, die ab dem 6. April gegen Kanti Schaffhausen den 7. Meistertitel in Folge einfahren wollen, waren in dieser Saison kaum aufzuhalten: 17 Siege aus 18 Quali-Spielen und bisher kein Satzverlust in den Playoffs.

«Es ist eine klare Favoritenlage. Wir sind auch nicht blöd und denken, dass sie uns unterschätzen werden», erklärt Lippuner. Der 45-Jährige kennt NUC bestens. Vor einem Jahr stand er mit Sm'Aesch Pfeffingen gegen die Neuenburgerinnen im Cupfinal (0:3).

Faktor Teamgeist

Für fast alle Spielerinnen des BTV-Aarau wird es das erste Spiel auf der grossen Bühne sein. Diese fehlende Erfahrung wollen sie mit dem funktionierenden Teamgeist wettmachen. «Der Team-Zusammenhalt macht uns aus. Der hat uns auch im Cup so weit gebracht. Wir verstehen uns auf und neben dem Feld sehr gut», sagt Captain Alina Stäuble.

Die perfekte Stimmung im Team zeigt sich auch an den rot gefärbten Haaren von Trainer Lippuner. «Schon während der Saison gab es immer wieder kleine Wetten. Dann schlug das Team vor, bei einem 3:0-Sieg im Playoff-Final meine Haare rot zu färben. Ich dachte: Für einen Sieg mache ich alles. Direkt in der Garderobe gab es dann eine Färbung.»

Und wenn es im Cupfinal zur Sensation kommen sollte? «Ich bin vorbereitet für diesen Fall. Die Spielerinnen haben sich schon etwas ausgedacht», schmunzelt Lippuner.