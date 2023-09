Die Schweizer Volleyballer verlieren auch ihr 2. Gruppenspiel an der in 4 Ländern stattfindenden EM.

Nach der Pleite gegen Serbien unterliegen sie in Perugia (ITA) auch Deutschland klar 14:25, 16:25, 21:25.

Mit Estland wartet als nächstes der einzige Gegner, der auf Augenhöhe mit den Schweizern einzustufen ist.

Für das Schweizer Männer-Team gab es nach der Dreisatz-Niederlage gegen Top-Favorit Serbien auch gegen Deutschland nichts zu holen. Im Nachbarschafts-Duell mit der Weltnummer 15 konnte das Team von Trainer Mario Motta einzig im letzten Satz etwas mithalten. Wirklich Hoffnung auf einen möglichen vierten Satz kam jedoch nie auf.

Die ersten beiden Durchgänge waren hingegen eine klare Angelegenheit gewesen. Die Deutschen fanden von der ersten Sekunde an deutlich besser ins Spiel und dominierten. Letztlich führten auch viele Eigenfehler der Schweizer zur erwartenden zweiten Niederlage. Nun gilt es, gegen Estland – die einzige Nation in der Gruppe, die in der Weltrangliste hinter der Schweiz klassiert ist – eine Reaktion zu zeigen.

Serbien und die Türkei spielen um den Titel Box aufklappen Box zuklappen Im Final der Volleyball-EM der Frauen kommt es zum Kracherduell zwischen Serbien und der Türkei. Die Serbinnen, WM-Titelträgerinnen von 2018 und 2022, setzten sich im Halbfinal in Brüssel mit 3:1 gegen die Niederlande durch. Zuvor hatte die Türkei – Sieger der Nations League – mit 3:2 gegen die noch amtierenden Europameisterinnen aus Italien gewonnen. Der Final findet am Sonntag in Brüssel statt.

So geht es weiter

Die weiteren Gegner in der herausfordernden EM-Gruppe A sind Estland am Sonntag, Weltmeister, Titelverteidiger sowie Co-Gastgeber Italien am Montag und Belgien am Mittwoch. Sämtliche Partien können Sie live bei SRF mitverfolgen. Je die Top 4 der 4 Gruppen werden in die K.o.-Phase einziehen.