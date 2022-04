Im 2. Durchgang bekam Neuchâtel UC (NUC) die Stärke des Herausforderers zu spüren. Nach einer Aufholjagd behielt Sm'Aesch-Pfeffingen in diesem Satz mit 25:22 das bessere Ende für sich und schaffte den Ausgleich zum 1:1.

Mit diesem Effort hatten die Baselbieterinnen zum Auftakt der Finalserie um den Meistertitel (Modus best of five) ihr Pulver aber bereits verschossen. Fortan übernahm das Team aus der Romandie wieder das Spieldiktat, kam zu einem letztlich ungefährdeten 25:21, 22:25, 25:20, 25:17 und konnte so in diesem Duell vorlegen.

Schliessen 01:32 Video Samira Sulser: «Es gibt immer Sachen, die man besser machen kann» Aus Sport-Clip vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden. 01:13 Video Madlaina Matter: «Es war ein guter Anfang, wir können locker eine Schippe drauflegen» Aus Sport-Clip vom 03.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Fortsetzung am Freitag in Aesch

Akt 2 folgt am Freitagabend, 19:30 Uhr, in der Löhrenacker-Halle im Baselbiet. Die Equipe von Headcoach Andy Vollmer strebt dann mehr an als nur den zwischenzeitlichen Ausgleich nach Sätzen.

Im kommentierten SRF-Livestream auf der Webseite srf.ch/sport oder in der Sport App sind alle Partien zu sehen. Dort übertragen wir auch den Männer-Final zwischen Amriswil und Chênois Genf (Stand 1:0).