Legende: Dank dem Hoffnungslauf im WM-Halbfinal Fabienne Schweizer (rechts) und Nina Wettstein. Keystone/Philipp Schmidli

Rudern: Insgesamt acht Schweizer WM-Halbfinalisten

An der Ruder-WM in Racice (CZE) qualifizierten sich 3 weitere Schweizer Boote für die Halbfinals. Damit kämpfen am Donnerstag und Freitag Vertreter von Swiss Rowing in insgesamt acht Kategorien um den Final-Einzug. Der Leichtgewichts-Doppelzweier mit Raphaël Ahumada und Jan Schäuble entschied den Viertelfinal für sich. Fabienne Schweizer und Nina Wettstein erkämpften sich den Halbfinal-Platz im Doppelzweier mit einem 2. Rang im Hoffnungslauf. Andri Struzina reichte im Leichtgewichts-Einer der 3. Platz fürs Weiterkommen.

Basketball: Suns-Besitzer kündigt Verkauf an

Besitzer Robert Sarver hat den Verkauf seiner NBA-Franchise Phoenix Suns angekündigt. Diese Entscheidung teilte der 60-Jährige in einem Statement mit. Wegen Rassismus und Frauenfeindlichkeit war Sarver letzte Woche von der Basketball-Liga für ein Jahr gesperrt und mit einer Strafe von 10 Mio. Dollar belegt worden. «In unserem derzeitigen unversöhnlichen Klima ist schmerzlich klar geworden, dass alles Gute, das ich getan habe oder noch tun könnte, durch Dinge, die ich in der Vergangenheit gesagt habe, aufgewogen wird», sagte Sarver.