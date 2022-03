Legende: Ist in guter Form Noè Ponti. Freshfocus/Laurent Lairys (Archiv)

Schwimmen: Ponti setzt Ausrufezeichen über 200 m Schmetterling

Am 2. Tag der Schweizer Schwimm-Meisterschaften in Uster holte sich Noè Ponti die Goldmedaille über 200 Meter Schmetterling. Der 20-jährige Tessiner schlug in 1:55,49 Minuten an, womit er weniger als eine halbe Sekunde über seinem in Tokio aufgestellten Landesrekord blieb. Dank dieser starken Zeit liegt der Olympia-Bronzegewinner (100 m Delfin) in der Weltjahres-Bestenliste auf Rang 3.

Handball Männer: GC und Pfadi Winterthur im Cupfinal

Im Halbfinal des Schweizer Handball-Cups setzte sich GC Amicitia Zürich zuhause gegen den BSV Bern mit 26:23 nach Verlängerung durch und steht im Endspiel. Zur Pause hatten die Gäste aus der Hauptstadt noch mit 13:10 geführt. Bester Zürcher Skorer war Martin Popovski mit 6 Toren. Nur ein Tor weniger fiel im 2. Halbfinal zwischen Pfadi Winterthur und den Kadetten Schaffhausen – «Pfadi» gewann zuhause mit 25:23 (10:14 nach der 1. Halbzeit) und fügte den Schaffhausern die erste Niederlage auf nationaler Ebene in dieser Saison zu. Der Final zwischen GC und Winterthur steigt am Samstag, 7. Mai (live bei SRF).

Eiskunstlauf: Japaner prägen das WM-Kurzprogramm

Nach dem Kurzprogramm der Männer an der Eiskunstlauf-WM in Montpellier liegt ein japanisches Trio an der Spitze. Der Olympia-Dritte Shoma Uno (109,63 Punkte) führt vor dem Peking-Zweiten Yuma Kagiyama (105,69) sowie Kazuki Tomono (101,12). Der Olympiasieger Nathan Chen (USA) blieb den Titelkämpfen wegen einer Verletzung fern, zudem fehlen sämtliche Russen. Die Kür mit den besten 24 Eiskunstläufern geht am Samstag (ab 13:00 Uhr live bei SRF) über die Bühne. Für die Schweiz stand nach dem Corona-Ausfall von Lukas Britschgi kein Athlet auf dem Eis. Bei den Frauen hatte es Alexia Paganini am Vortag mit Rang 13 in die Kür geschafft.

Eistanzen: Unterschiedlichste Gefühlswelten bei US-Duos

Die Eiskunstlauf-WM in Montpellier endete für das Eistanz-Paar Ashley Cain-Gribble/Timothy Leduc (USA) mit einer herben Enttäuschung und einem Schock: Cain-Gribble stürzte in der Kür gleich 3 Mal, konnte das Programm nicht fortführen und wurde mit einer Bahre von der Eisfläche abtransportiert. Nach dem Kurzprogramm hatte das Duo noch auf Rang 2 gelegen. Den WM-Titel sicherte sich das US-amerikanische Duo Alexia Knierim/Brandon Frazier mit einem Total von 144,21 Punkten.