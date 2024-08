Legende: Grosse Freude Die Schweizer haben in Finnland viel Grund zum Jubeln. SAFV/ Noa Monn

Flag Football: Schweiz gewinnt Spiel um Platz 3

Das Flag-Football-Nationalteam der Männer hat an der WM in Lahti die Bronzemedaille gewonnen. Die Schweizer entschieden das Spiel um Platz 3 gegen Mexiko mit 41:35 für sich. Den entscheidenden Touchdown erzielte Leon auf der Maur 8 Sekunden vor Schluss. Der Sieg gegen den Zweiten der letzten WM ist eine Sensation. Mexiko war mit 83 zu 17 Prozent der haushohe Favorit. Bereits die Halbfinal-Qualifikation der Schweizer war eine Überraschung. Dort mussten sie sich dann aber den USA mit 6:45 geschlagen geben. Für die Schweizer Frauen endete die WM nach einem 26:35 gegen Grossbritannien in den Achtelfinals. Flag Football ist 2028 in Los Angeles erstmals Teil des olympischen Programms.