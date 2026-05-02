Legende: Spielt mit den Kadetten um den Titel Odinn Rikhardsson. Freshfocus / Benjamin Faes

Handball: Kadetten gewinnen auch Spiel 3

Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen spielt auch in diesem Jahr um den Titel. Die Munotstädter bezwangen den BSV Bern im Spiel 3 des Playoff-Halbfinals mit 31:30 und entschieden die Serie glatt mit 3:0 für sich. Für die Schaffhauser war es der bereits 16. (!) Playoff-Sieg in Serie. Bester Torschütze auf Seiten des Heimteams war Odinn Rikhardsson mit 12 Toren. Ihren Final-Gegner kennen die Kadetten frühestens am Sonntag. Im anderen Halbfinal führt Kriens-Luzern gegen Pfadi-Winterthur mit 2:0. Spiel 3 findet am Sonntag in der Innerschweiz statt (17:00 Uhr, live bei SRF).

Resultate

Squash: Schweizer unterliegen im EM-Final

Das Schweizer Squash-Team mit Dimitri Steinmann, Nicolas Müller, Janick Wilhelmi und David Bernet hat an der EM in Amsterdam stark aufgespielt und sich Silber gesichert. In den letzten drei Jahren hatte die Schweiz jeweils Bronze geholt. Im Final unterlag das Quartett dem haushohen Favoriten England. Einzig Wilhelmi konnte sein Einzel gewinnen. Bereits der 3:1-Halbfinalsieg über Frankreich am Freitag war einer grossen Überraschung gleichgekommen. Squash ist 2028 in Los Angeles erstmals olympisch. Allerdings werden nur Einzelbewerbe ausgetragen.

Curling: WM-Titel im Mixed-Doppel an Australien

Das australische Curling-Duo Tahli Gill und Dean Hewitt hat den Final an der Mixed-WM in Genf für sich entschieden. Die WM-Bronzegewinner von 2025 bezwangen Therese Westman und Robin Ahlberg aus Schweden mit 8:4. Ein Dreierhaus im 7. End sorgte für die Entscheidung. Bereits zuvor hatte sich Kanada im Spiel um Platz 3 gegen Italien Bronze gesichert (11:3). Das Schweizer Gespann war in der Round Robin ausgeschieden.