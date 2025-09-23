Legende: Kämpfen um die WM-Medaillen Jonah Plock (links) und Patrick Brunner. Keystone/Philipp Schmidli (Archiv)

Rudern: Schweizer Duo erreicht den A-Final

Jonah Plock und Patrick Brunner haben sich an der WM in Schanghai im Zweier ohne für den Final qualifiziert. Das Schweizer Duo belegte im Halbfinal Platz 2. Die EM-Fünften mussten sich im Kampf um die Final-Teilnahme lediglich den Europameistern Florin Arteni und Florin Lehaci aus Rumänien geschlagen geben. Der Final mit dem St. Galler und dem Luzerner findet am Donnerstag statt. Im Zweier ohne der Frauen rudern Lisa Lötscher und Célia Dupré im B-Final, der ebenfalls am Donnerstag stattfindet. Die beiden kamen in ihrer Halbfinal-Serie nicht über Rang 5 hinaus.