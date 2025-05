Schweizer Beach-Duell an Hüberli/Kernen – Ben Romdhane verletzt

Legende: Strebt im Hauptbahnhof den Turniersieg an Leona Kernen. Claude Diderich/freshfocus

Beachvolleyball: Hüberli/Kernen im Zürich-Final

Tanja Hüberli und Leona Kernen sind an der Schweizer Beachtour ins Endspiel eingezogen. Das auf diese Saison hin installierte Beach-Duo behielt im Schweizer Duell mit den ebenfalls neu zusammenspannenden Schwestern Anouk und Zoé Vergé-Dépré die Oberhand. Hüberli/Kernen drehten im Zürcher Hauptbahnhof die Partie nach einem Fehlstart und siegten 11:21, 21:19, 21:19. Im Final treffen sie auf Heleene Hollas und Liisa Remmelg aus Estland.

Handball: Gegen die Nachbarn ohne Ben Romdhane

Die Schweizer Nati muss für die Partien in der EM-Qualifikation gegen Deutschland und gegen Österreich am 7. und 11. Mai auf den Spielmacher Mehdi Ben Romdhane verzichten. Ben Romdhane verletzte sich im Training mit den Kadetten Schaffhausen am Fuss und musste Nationaltrainer Andy Schmid kurzfristig absagen, wie der Verband mitteilte. Ob der 23-Jährige für einen Einsatz im Playoff-Final gegen den BSV Bern wieder fit sein wird, bleibt ungewiss. Mit Ben Romdhane fehlt der Nationalmannschaft auf der Spielmacher-Position neben den Langzeit-Verletzten Manuel Zehnder und Jonas Schelker bereits der dritte Akteur.