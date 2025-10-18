Legende: Sieg im 100. Länderspiel Lara Heini. swissunihockey/Claudio Schwarz

Unihockey: Schweizerinnen schlagen auch Finnland

Einen Tag nach dem historischen Erfolg über Schweden haben die Schweizerinnen auch das 2. Spiel an der Euro Floorball Tour in Chur gewonnen. Die Schweiz setzte sich gegen Finnland mit 5:1 durch. Eine spezielle Partie war es für Lara Heini: Die Torhüterin bestritt ihr 100. Länderspiel für die Schweiz. In ihrem Jubiläumsspiel musste sich die 31-Jährige nur im 3. Drittel einmal geschlagen geben. Für die Schweiz trafen Anja Wyss (2) und Linn Larsson sowie Isabelle Gerig zweimal ins leere Tor kurz vor Schluss. Zum Abschluss der Euro Floorball Tour heisst der Gegner am Sonntag Tschechien.

Para-Cycling: Rigling holt WM-Gold

Die Zürcherin Flurina Rigling hat an der Bahn-WM in Rio de Janeiro erstmals den Weltmeistertitel im Scratch gewonnen. Die 29-jährige Para-Cyclerin setzte sich über 10 Kilometer im Sechserfeld durch. Hinter Flurina Rigling belegte Maike Hausberger aus Deutschland Rang 2, Bronze ging an die Weltmeisterin im Zeitfahren, Sabrina Custódia da Silva aus Brasilien. Dasselbe Trio stand bereits im 1-Kilometer-Zeitfahren am Donnerstag auf dem Podest, Rigling hatte die Silbermedaille geholt.