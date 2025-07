Per E-Mail teilen

Legende: Muss pausieren Adrian Walther. Keystone/PETER SCHNEIDER

Schwingen: Walther nicht auf dem Brünig

Adrian Walther verpasst den Brünig-Schwinget vom kommenden Sonntag (ab 07:50 Uhr live SRF zwei). Der 23-jährige Berner leidet an einer Grippe. Walther feierte auf dem Pass zwischen dem Haslital und dem Sarneraatal 2022 seinen grössten Karriereerfolg, als er im Schlussgang den Ostschweizer Werner Schlegel bezwang. Insgesamt kommt Walther auf 5 Kranzfestsiege. Auf dem Stoos unterlag er in diesem Jahr im Schlussgang Fabian Staudenmann.

Kunstturnen: Schweizer Medaille an University Games

Das Schweizer Männerteam hat im Teamwettkampf die Bronzemedaille im Kunstturnen an den World University Games in Rhine-Ruhr geholt. Das Team mit Dominic Tamsel, Ian Raubal, Luca Murabito, Mattia Piffaretti und Tim Randegger zeigte an allen Geräten einen starken Auftritt. Mit einem Gesamttotal von 239,162 Punkten sicherte sich das Team gegen eine hochkarätige Konkurrenz das Podest. Japan (252,027) und Kanada (239,593) belegten die Plätze 1 und 2. Für die Schweiz war es die 2. Medaille nach Bronze von Degenfechter Sven Vineis im Einzel.