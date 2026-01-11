Legende: Mit der Schweiz siegreich Ian Hauri (hinten). Keystone/Luca Zennaro (Archiv)

Fechten: Teamerfolg für die Schweiz

Das Schweizer Degenfecht-Nationalteam hat in Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten den Weltcup-Teamwettbewerb gewonnen. Alexis Bayard, Ian Hauri, Lucas Malcotti und Jonathan Fuhrimann besiegten der Reihe nach Singapur (45:39), Tschechien (34:33 n.V.), Ägypten (45:33), die Ukraine (40:32) und Italien. Im Final gegen die Italiener feierte das Quartett mit 45:24 den klarsten Sieg. Die Schweizer setzen sich mit der Mannschaft zum zweiten Mal innerhalb eines guten Monats durch. Schon im Dezember in Vancouver hatten sie einen Weltcupsieg gefeiert.

Radquer: Keller und Kuhn zum vierten Mal Meister

An den Schweizer Radquer-Meisterschaften in Schneisingen holten Alessandra Keller und Kevin Kuhn jeweils zum vierten Mal den Titel. Während sich Keller, die Mountainbike-Short-Track-Weltmeisterin von Zermatt, in ihrem ersten Radquer in diesem Winter mit über einer Minute Vorsprung auf Jolanda Neff und Titelverteidigerin Rebekka Estermann durchsetzte, musste der Zürcher Oberländer Kuhn noch auf der Zielgeraden kämpfen. Die Differenz zwischen Kuhn und Silbermedaillengewinner Dario Lillo betrug bloss drei Sekunden, Loris Rouiller wurde mit 24 Sekunden Rückstand Dritter.