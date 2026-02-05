Legende: In Almaty besser aufgehoben Wintersport hat in Kasachstan Tradition. Reuters/Pavel MIkheyev (Archiv)

Wintersport: Asien-Spiele nach Almaty vergeben

Der Olympische Rat Asiens (OCA) hat die kontinentalen Winterspiele 2029 an die kasachische Metropole Almaty vergeben. Der Event hätte ursprünglich als «Wüsten-Winterspiele» in Saudi-Arabien stattfinden sollen, was weitherum zu Kopfschütteln geführt hatte. Doch die Arbeiten in der futuristischen Kunststadt Neom sind zu wenig fortgeschritten. Im bergigen Hinterland Neoms wird es im Winter zwar kalt, allerdings ist Trockenheit ein grosses Problem. Die Kunstschnee-Produktion wäre sehr aufwändig.