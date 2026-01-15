In der Qualifikation zu vier Freestyle-Events an den Laax Open sind prominente Schweizerinnen und Schweizer gescheitert.

Der Slopestyle-Weltcup der Freestyle-Skier an den Laax Open geht am Samstag mit einem Schweizer Quartett über die Bühne. Bei den Frauen schaffte allerdings nur Mathilde Gremaud als Quali-Dritte (70,68 Punkte) den Einzug in den 10er-Final.

Sarah Höfflin, die Olympiasiegerin von 2018, schied mit 55,75 Zählern als 17. aus. Auch Giulia Tanno (49,93) verpasste den Final.

Bei den Männern ist Swiss-Ski im 14-köpfigen Finalfeld durch Andri Ragettli (76,33), Kim Gubser (72,86) und Nils Rhyner (72,28) vertreten. Der Ende Saison zurücktretende Fabian Bösch verpasste den Final als 15. um winzige 0,19 Punkte.

Kein Boarder im Final

Die Schweizer Halfpipe-Snowboarderinnen und -boarder kämpften im ersten Weltcup seit dem Tod von Ueli Kestenholz glücklos – alle blieben in der Qualifikation für die 10er-Finalfelder hängen. Isabelle Loetscher wurde bei den Frauen 13., Jonas Hasler bei den Männern 17. Eine nächste Chance gibt es am Freitag in der Slopestyle-Quali.