Skispringen: Wilder Wind am Holmenkollen

Am Tag nach seinem Erfolg am Holmenkollen, dem 1. Weltcup-Sieg seiner Karriere, erlebte Gregor Deschwanden gleichenorts eine Enttäuschung. Bei erneut schwierigen Wind-Verhältnissen in Oslo verpasste er als 38. die Qualifikation für den Finaldurchgang, der kurz darauf abgesagt wurde. Damit ging der Sieg an den 33-jährigen Japaner Tomofumi Naito, dessen bisheriges Bestergebnis im Weltcup ein 4. Rang war. Sandro Hauswirth, Felix Trunz und Simon Ammann belegten die Plätze 17, 25 und 41. Bei den Frauen gewann mit Yuki Ito ebenfalls eine Athletin aus Japan, die Schweizerin Sina Arnet belegte Platz 28.

Resultate