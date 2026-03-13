Langlauf: Kläbos Sturz hat Folgen

Der norwegische Langlauf-Dominator Johannes Hösflot Kläbo hat sich bei seinem Sturz am Donnerstag im Sprint-Halbfinal von Drammen (NOR) eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Dies teilte der Arzt des norwegischen Skiverbands, Ove Feragen, mit. Kläbo verzichtet deshalb auf einen Start beim 50-km-Klassiker am Holmenkollen vom Samstag. Der 29-Jährige, der bereits als Weltcup-Gesamtsieger in diesem Winter feststeht, war vom ebenfalls stürzenden Amerikaner Ben Ogden zu Fall gebracht worden und hart auf den Hinterkopf gefallen.