News aus dem Wintersport Gehirnerschütterung: Kläbo verzichtet auf Holmenkollen-50er

13.03.2026, 10:53

Langlauf: Kläbos Sturz hat Folgen

Der norwegische Langlauf-Dominator Johannes Hösflot Kläbo hat sich bei seinem Sturz am Donnerstag im Sprint-Halbfinal von Drammen (NOR) eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Dies teilte der Arzt des norwegischen Skiverbands, Ove Feragen, mit. Kläbo verzichtet deshalb auf einen Start beim 50-km-Klassiker am Holmenkollen vom Samstag. Der 29-Jährige, der bereits als Weltcup-Gesamtsieger in diesem Winter feststeht, war vom ebenfalls stürzenden Amerikaner Ben Ogden zu Fall gebracht worden und hart auf den Hinterkopf gefallen.

